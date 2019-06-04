Зеленському повідомили в Єврокомісії, коли ЄС розгляне виділення Україні 500 мільйонів євро

Євросоюз завершить розгляд питання про надання Україні грошей другого траншу в розмірі 500 мільйонів євро, тільки-но українська сторона виконає відповідні для цього вимоги. Ці гроші будуть виділені в межах четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС.

Про це на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським заявив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

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Сторони також обговорили практичні питання співробітництва між Україною та ЄС у фінансовій та економічній сферах.

Зеленський запевнив, що Україна дотримуватиметься взятих на себе міжнародних зобов’язань, зокрема й у взаєминах із міжнародними фінансовими інституціями.

Зважаючи на перемогу проєвропейських політичних сил на нещодавніх виборах до Європарламенту, Домбровскіс висловив упевненість у збереженні солідарності щодо України в майбутньому складі Єврокомісії та Європейської Ради.

Які умови має виконати Україна, щоб отримати допомогу від ЄС?

Ухвалити закон щодо протидії відмиванню грошей;

Закон про авторизованих економічних операторів;

Ухвалити середньостроковий план реформування митної та податкової адміністрацій;

Реально діюча та ефективна система перевірки електронних декларацій;

Початок імплементації закону про ринок електричної енергії.

Система перевірки е-декларацій є давньою вимогою зі сторони ЄС. Україна довго не виконує її, попри багаторазові обіцянки.

Що відомо про допомогу Україні від ЄС? У червні 2018 року Європейська рада затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України в обсязі 1 мільярда євро. Усе для стабілізації фінансової системи України, поліпшення платіжного балансу та проведення реформ. Ці гроші Україна отримує за умови виконання попередніх домовленостей з ЄС щодо проведення реформ, важливих для стійкого економічного зростання держави.



Перший транш (частину) у розмірі 500 мільйонів євро ЄС перерахував Україні 11 грудня 2018 року. Це позика під процентну ставку 1,25% річних, і погасити цю позику Україна має у квітні 2033 року.