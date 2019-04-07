Зеленському та Порошенку офіційно дозволили агітувати перед другим туром виборів

Центральна виборча комісія дозволила кандидатам у президенти України Володимирові Зеленському та Петрові Порошенку проводити агітацію перед другим туром виборів. Почати агітацію політики мають право з 8 квітня.

Раніше в ЦВК повідомили, що жоден з кандидатів у президенти не набрав більшості голосів виборців у першому турі. Тож 21 квітня відбудеться другий тур виборів президента, де українці обиратимуть між Зеленським та Порошенком.

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Окрім того, з 7 квітня українці можуть подавати заяви для тимчасової зміни місця голосування у другому турі виборів президента.

"Від завтра (8 квітня) кандидати мають можливість юридично брати участь в агітаційній компанії. Це також є дуже важливим питанням. Оскільки до цього передвиборча агітація (до результатів першого туру) була не в межах чинного законодавства", – розповіла голова ЦВК Тетяна Сліпачук.



