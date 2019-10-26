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      Земельне питання обросло міфами, – Кабмін

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      Мушак запевнив, що іноземці в будь-якому форматі реформи не зможуть купити землю.
      Мушак запевнив, що іноземці в будь-якому форматі реформи не зможуть купити землю. / pixabay.com

      Радник прем’єр-міністра України з економічних питань Олексій Мушак запевнив, що іноземці в будь-якому форматі реформи не зможуть купити землю.

      Олексій Мушак додав, що купувати землю в Україні зможуть тільки українські компанії, пише "РБК-Україна".

      Читайте також: Ситуація складна, – Зеленський підтримує заборону продажу землі іноземцям

      Дискусія точиться навколо того, можуть там бути іноземні інвестиції чи ні. Але в будь-якому випадку це будуть українські компанії, які працюють за українськими законами і платять податки в Україні,
      – сказав Мушак.

      Радник Гончарука нагадав, що реформу в Україні впроваджують ще з 1990 року. Старт дала Верховна Рада УРСР, коли прийняла постанову, в якій зазначила, що всі відносини повинні бути ринковими, а земля повинна стати приватною власністю.

      Тому насправді, скільки ми б не чекали, глобально в суспільстві думка не зміниться. Протягом останніх двадцяти років ця думка плюс-мінус 70 на 30. Земельне питання дуже сильно заміфологізоване,
      – пояснив політик.

      Мушак переконаний, що відкладати земельну реформу не треба, а чітко зрозуміти: "Якщо зараз, коли нова влада має феноменальний рівень підтримки, не зробити реформу, то вона не буде зроблена ніколи".

      Що казав про земельну реформу Гончарук?

      Зауважимо, що напередодні Олексій Гончарук допустив, що іноземці таки зможуть купувати землю в Україні. Окрім того, 18 жовтня Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту прийняти за основу альтернативний законопроєкт. Він передбачає тимчасову заборону купівлю земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець.

      До речі: В Україні запустили сайт про земельну реформу

      Що ще передбачає законопроєкт №2178-10?

      У цьому документі – важливі зміни щодо ринку землі в Україні. У ньому прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

      Зауважимо, що ті іноземці, які станом на сьогодні вже 3 роки орендують землю, вони мають право подати заявку на викуп землі. Окрім того, всі велики агрохолдери, які зараз орендують землю також мають першочергове право її викупити. Це стосується і українських і іноземних орендаторів.

      Серед інших змін: зменшили відсоток земель, які можна продати з 15% до 8% в межах області та до 35% – у громадах.

      Детальніше: Іноземці не зможуть купити землю в Україні до 2024 року: що відомо про оновлений законопроєкт

      Продаж землі
      Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Ринок землі Законодавство Кабінет Міністрів України
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