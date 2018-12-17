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      Земельні афери та гострі питання до правоохоронців: у Одесі триває засідання ТСК

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      У понеділок, 17 грудня, в Одесі розпочалося виїзне засідання Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападів на активістів в Україні. І вкотре – у закритому режимі.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Ігор Луценко.

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      За його словами, ситуація в Одесі є досить напруженою. Кількісний та якісний масштаб перевищує те, що відбувалося на засіданні в Херсоні. Нардеп зазначив, що наразі комісія у закритому режимі заслуховує різні сторони. 

      Якщо у Херсоні ми чули про корупцію, яка стосувалася природних ресурсів, то зараз мова йде вже про забудовницький бізнес. Тобто, про будівельні та земельні афери. Скоріш за все, саме з ними й пов'язані напади на активістів на Одещині,
      – прокоментував Луценко.

      Нардеп додав, що до правоохоронців черга ще не дійшла, та у комісії є ряд гострих питань до них.

      "Очевидно, що відповіді можуть бути як на їх користь, так і навпаки", – наголосив він.

      Що таке ТСК?Тимчасово слідча комісія займається перевіркою відомостей та з'ясовує стан розслідування щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Головою ТСК обрали народного депутата Борислава Березу (позафракційний), а заступником – народного депутата Сергія Алєксєєва (БПП). До основних завдань Тимчасової слідчої комісії належить проведення перевірки інформації щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, ходу розслідування правоохоронними органами цих нападів, а також ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності. Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії та термін подання нею звіту про виконану роботу на розгляд Верховної Ради України – три місяці з дня її утворення.

      Нагадаємо, нещодавно очільник Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства Катерини Гандзюк Борислав Береза заявив, що під час роботи члени ТСК дізналися більше, ніж треба. Зокрема, про наркотрафік, глобальну корупцію та співпрацю з окупантами.

      Теги: Новини України Розслідування Корупція Катерина Гандзюк Кримінальні новини Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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