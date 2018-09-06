Землетрус у Японії: є загиблі і сотні постраждалих (фото і відео)
Потужний землетрус у Японії, що стався 5 вересня на острові Хоккайдо, забрав життя щонайменше двох людей, десятки вважаються зниклими безвісти та більше сотні людей постраждали.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ, а фото і відео публікують очевидці у мережі.
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У середу, 5 вересня, в Японії на острові Хоккайдо стався сильний землетрус магнітудою 6,6 бала.
Зазначається, що після нього сталось ще 23 повторних підземних поштовхи магнітудою до 5,5 балів.
У результаті стихії двоє людей загинули, близько 40 вважаються зниклими безвісти та щонайменше 110 постраждалих.
Місцева влада прийняла рішення зупинити рух потягів, а авіакомпанії в екстреному порядку почали скасування рейсів.
Окрім того, через землетрус сталися сходження зсувів у трьох районах острова, а також обвалення декількох будинків. Пошкоджені дороги, а без світла залишилося близько 3 мільйоні будинків через відключення всіх чотирьох теплоелектростанцій у Хоккайдо.
Також, стихія стала причиною відключення зовнішнього живлення на АЕС "Томарі".
Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв, що в результаті потужного землетрусу на японському острові Хоккайдо постраждали щонайменше 10 осіб, один з них перебуває у важкому стані.