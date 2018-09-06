Землетрус у Японії: є загиблі і сотні постраждалих (фото і відео)

Потужний землетрус у Японії, що стався 5 вересня на острові Хоккайдо, забрав життя щонайменше двох людей, десятки вважаються зниклими безвісти та більше сотні людей постраждали.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, а фото і відео публікують очевидці у мережі.

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У середу, 5 вересня, в Японії на острові Хоккайдо стався сильний землетрус магнітудою 6,6 бала.

Зазначається, що після нього сталось ще 23 повторних підземних поштовхи магнітудою до 5,5 балів.

У результаті стихії двоє людей загинули, близько 40 вважаються зниклими безвісти та щонайменше 110 постраждалих.

Місцева влада прийняла рішення зупинити рух потягів, а авіакомпанії в екстреному порядку почали скасування рейсів.

Окрім того, через землетрус сталися сходження зсувів у трьох районах острова, а також обвалення декількох будинків. Пошкоджені дороги, а без світла залишилося близько 3 мільйоні будинків через відключення всіх чотирьох теплоелектростанцій у Хоккайдо.

Також, стихія стала причиною відключення зовнішнього живлення на АЕС "Томарі".

#update two killed 137 injured & 39 remain missing after strong M6.9 earthquake hits japan's #HokkaidoEarthquake pic.twitter.com/xMiE7n1KNs — Ali Mashooq Baloch (@AliMashooqBalo1) 6 сентября 2018 г.

I've been monitoring this devastation for the past 24 hours and there were actually a total of 6 earthquakes in Hokkaido magnitudes 4.3, 4.6 4.8, 5.3, 5.4 and 6.7 all within 12 hours.



Earthquake in northern Japan causes landslides, power loss https://t.co/2U4LY8tZWJ pic.twitter.com/wsgLQqIZT4 — Stephen Speaks Up (@rial_rocks) 6 сентября 2018 г.

More problems for Japan. A strong 6.7 earthquake hit this morning, with widespread blackouts and lots of damage. pic.twitter.com/FnL59heZ7h — Peter Payne (@JListPeter) 6 сентября 2018 г.

6.6 Magnitude Earthquake That Struck The Northern Japanese Island of Hokkaido Today Causing Landslides...

and Later They Experienced This Lightning Show.

Prayers For Japan. #Earthquake#Typhoonpic.twitter.com/V79k2O77BQ — ~Marietta️ (@MariettaPosts) 5 сентября 2018 г.

A powerful earthquake shook Japan’s northernmost main island of Hokkaido early Thursday. There are a lot landslides occurred by the earthquake. About this earthquake in English →https://t.co/tW7v1U2dnd #hokkaido #earthquake pic.twitter.com/k2YqoejNF2 — 読売新聞写真部 (@tshashin) 6 сентября 2018 г.

In Hokkaido there was an earthquake with an intensity of six on the Japanese scale of one to seven. About 32 people were missing, at least 127 people were injured. Please God, please help them.#earthquake#Japan #Hokkaido pic.twitter.com/bu0ht8m8bw — 工房 彩 (@WorkshopAya) 6 сентября 2018 г.

At least two dead and dozens missing after powerful magnitude 6.6 earthquake hits Hokkaido island, Japan https://t.co/VT2SnmuEvu pic.twitter.com/M67xLbMl7a — Al Jazeera English (@AJEnglish) 6 сентября 2018 г.

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв, що в результаті потужного землетрусу на японському острові Хоккайдо постраждали щонайменше 10 осіб, один з них перебуває у важкому стані.