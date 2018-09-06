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Землетрус у Японії: є загиблі і сотні постраждалих (фото і відео)

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Наслідки землетрусу в Японії
Наслідки землетрусу в Японії / Фото з відкритих джерел

Потужний землетрус у Японії, що стався 5 вересня на острові Хоккайдо, забрав життя щонайменше двох людей, десятки вважаються зниклими безвісти та більше сотні людей постраждали.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, а фото і відео публікують очевидці у мережі.

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У середу, 5 вересня, в Японії на острові Хоккайдо стався сильний землетрус магнітудою 6,6 бала. 

Зазначається, що після нього сталось ще 23 повторних підземних поштовхи магнітудою до 5,5 балів.

У результаті стихії двоє людей загинули, близько 40 вважаються зниклими безвісти та щонайменше 110 постраждалих.

Місцева влада прийняла рішення зупинити рух потягів, а авіакомпанії в екстреному порядку почали скасування рейсів.

Окрім того, через землетрус сталися сходження зсувів у трьох районах острова, а також обвалення декількох будинків. Пошкоджені дороги, а без світла залишилося близько 3 мільйоні будинків через відключення всіх чотирьох теплоелектростанцій у Хоккайдо.

Також, стихія стала причиною відключення зовнішнього живлення на АЕС "Томарі".

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв, що в результаті потужного землетрусу на японському острові Хоккайдо постраждали щонайменше 10 осіб, один з них перебуває у важкому стані.

Теги: Жертви Японія Землетрус Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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