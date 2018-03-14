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Землю атакує потужна магнітна буря: як уберегтися від негативного впливу

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Магнітні бурі у березні
Магнітні бурі у березні / Styler.rbc.ua

Від середи, 14 березня, починається магнітна буря, яка вплине на жителів Землі. Так, невеликі хвилювання магнітосфери триватимуть до 17 березня.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про те, що потужна магнітна буря накриє Землю 18 березня, при цьому неспокійна геомагнітна ситуація почнеться вже 14 березня.

В Лабораторії підтвердили, що перша потужна магнітна буря відбудеться 18 березня, а друга – 22 березня. Вируватиме магнітна буря і 26 березня. Проте наразі їм присвоєно клас G1, тобто найнижчий за п'ятибальною шкалою інтенсивності магнітних бур.

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Зазначається, що попри те, що магнітні бурі будуть не дуже небезпечними, вони можуть призвести до незначних збоїв у роботах енергетичних систем та зміни пташиних маршрутів. Проте серйозних наслідків ці бурі завдати не повинні.

У період магнітних коливань найбільше страждають метеозалежні люди, а також ті, хто мають захворювання серцево-судинної системи і вегето-судинну дистонію. Ці групи людей у період магнітних бур можуть відчувати сильний головний біль, тахікардію, запаморочення, перепади тиску і багато інших симптомів. У таких випадках варто скасувати будь-які фізичні навантаження в несприятливий для здоров'я період.

Наголошується, що навіть легкі стреси в період магнітних бур можуть досить сильно нашкодити організму, тому важливо уникати будь-яких конфліктів, переживань і негативних емоцій.

Окрім того, на період магнітних коливань необхідно відмовитися від шкідливих звичок, адже вони можуть погіршити стан метеозалежних людей.

Теги: Новини України LifeStyle Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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