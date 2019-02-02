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      "Зеніт" заявив Ракіцького на матчі плей-офф Ліги Європи

      52 Читать новость на русском
      Ярослав Ракіцький
      Ярослав Ракіцький / ФК "Зеніт"

      Пітерський "Зеніт" подав список з гравців, які можуть взяти участь у матчах плей-офф Ліги Європи.

      У список "А" увійшли футболісти Ярослав Ракіцький, який в січні перейшов з "Шахтаря" і Олександр Кокорін, який в даний момент відбуває покарання в СІЗО.

      Читайте також: Ракіцького прибрали зі списку гравців збірної України: фотофакт

      До слова, 29-річний українець ще не дебютував за російський клуб після трансферу з "Шахтаря".

      У 1/16 фіналу Ліги Європи пітерський клуб зустрінеться з "Фенербахче", матчі відбудуться 12-го та 21 лютого.

      Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"

      • Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.
      • Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної. А також що пропускав матчі збірної України ніби через травми, але через декілька днів грав за донецький "Шахтар".
      • Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.
      • Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.
      • Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.
      • Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

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      Теги: Спорт Футбол Ярослав Ракіцький
      Джерело: 24 Канал
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