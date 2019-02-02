"Зеніт" заявив Ракіцького на матчі плей-офф Ліги Європи
Пітерський "Зеніт" подав список з гравців, які можуть взяти участь у матчах плей-офф Ліги Європи.
У список "А" увійшли футболісти Ярослав Ракіцький, який в січні перейшов з "Шахтаря" і Олександр Кокорін, який в даний момент відбуває покарання в СІЗО.
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До слова, 29-річний українець ще не дебютував за російський клуб після трансферу з "Шахтаря".
У 1/16 фіналу Ліги Європи пітерський клуб зустрінеться з "Фенербахче", матчі відбудуться 12-го та 21 лютого.
Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"
- Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.
- Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної. А також що пропускав матчі збірної України ніби через травми, але через декілька днів грав за донецький "Шахтар".
- Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.
- Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.
- Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.
- Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".
Джерело: 24 Канал
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