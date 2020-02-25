Зеркаль про зміни у Конституції РФ: Це "заповіт Путіна", де Крим має лишитися російським

Президент Росії Володимир Путін готує конституційні зміни, які унеможливлять повернення анексованого Криму Україні. Глава Кремля хоче, щоб навіть після смерті його наступникам зробити це було вкрай важко.

Такої думки дотримується колишня заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

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Зокрема, зміни, які готує Росія, передбачають можливість ігнорувати рішення міжнародних судів. А це має прямий стосунок до Криму.

Цією реформою Путін закладає такий собі "заповіт" для наступників про те, що Крим не можна віддавати. Путін розуміє, що він не вічний, хоч і намагається здаватися таким собі "чахликом невмирущим". Він розуміє, що його наступники колись постануть перед питанням: що ж робити з Кримом?

– пояснила вона.

Зеркаль також припустила, що для того, аби повернути Крим Україні наступникам Путіна доведеться змінювати Основний закон. Водночас, дипломат переконана: Крим таки повернеться до складу України.

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