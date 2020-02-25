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      Зеркаль про зміни у Конституції РФ: Це "заповіт Путіна", де Крим має лишитися російським

      - Читать новость на русском
      Олена Зеркаль / "Слово і діло"

      Президент Росії Володимир Путін готує конституційні зміни, які унеможливлять повернення анексованого Криму Україні. Глава Кремля хоче, щоб навіть після смерті його наступникам зробити це було вкрай важко.

      Такої думки дотримується колишня заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

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      Зокрема, зміни, які готує Росія, передбачають можливість ігнорувати рішення міжнародних судів. А це має прямий стосунок до Криму.

      Цією реформою Путін закладає такий собі "заповіт" для наступників про те, що Крим не можна віддавати. Путін розуміє, що він не вічний, хоч і намагається здаватися таким собі "чахликом невмирущим". Він розуміє, що його наступники колись постануть перед питанням: що ж робити з Кримом?
      – пояснила вона.

      Зеркаль також припустила, що для того, аби повернути Крим Україні наступникам Путіна доведеться змінювати Основний закон. Водночас, дипломат переконана: Крим таки повернеться до складу України.

      Які зміни до Конституції РФ анонсував Путін: основне

      • Вимоги міжнародного законодавства і договорів, а також рішення міжнародних органів можуть діяти на території Росії тільки в тій частині, в якій вони не суперечать конституції Росії.
      • Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем’єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент.
      • По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації.
      • Буде змінений пункт про заборону одній і тій же людині обіймати посаду президента понад 2 строки підряд;
      • Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки діє віковий ценз у 10 років);
      • Президент не може мати іноземне громадянство чи посвідку на проживання. Ані в часі виборів, ані в минулому.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Анексія Криму Володимир Путін Відставка уряду Росії Олена Зеркаль
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