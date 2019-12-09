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      24 Канал Блоги Михайло Дубинянський
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Михайло Дубинянський

      Зеркало по имени Путин, или чего ждать от встречи Зеленского с лидером Кремля

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      Незмінний президент РФ зустрінеться вже з п'ятим президентом України / 24 канал

      Сегодня они встречаются впервые. Два президента-тезки. Правда, Владимир Александрович президентствует только седьмой месяц. А за плечами у Владимира Владимировича почти двадцать лет пребывания у власти.

      Зеленский – уже пятый по счету глава украинского государства, ведущий переговоры с Путиным. Бессменный соседский вождь уподобился зеркалу, в котором год за годом отражались метаморфозы, происходившие с нашей страной. На его глазах мы прошли путь от блеклой копии РФ до чего-то совершенно не укладывающегося в кремлевское понимание.

      Читати також: Нормандська зустріч у Парижі: чого очікувати від Зеленського та Путіна

      Начало 2000-х. Визави Путина – бывший "красный директор" Леонид Кучма, а тогдашняя Украина выглядит близкой, понятной и предсказуемой. Глубоко постсоветская, полуавторитарная мини-Россия без нефти и газа. Типичное порождение общей цивилизационной матрицы. Пути двух государств кажутся схожими, причем в некоторых моментах Киев даже опережает Москву: Владимир Владимирович только готовится стать вечным лидером, а Леонид Данилович уже отбывает второй срок.

      2005-й. Заматеревший хозяин Кремля встречается с новоизбранным президентом Украины Виктором Ющенко. Привычная матрица дала трещину: Виктора Андреевича на этом месте быть просто не должно. Его никто не назначал преемником, и на Банковую он пришел при поддержке взбунтовавшихся граждан, поправ сакральные соседские ценности. С путинской точки зрения украинский Майдан представляется уродливым отклонением от нормы, цивилизационным сбоем. Но сбоем временным и поправимым.

      2010-й. На свидание с Путиным спешит Виктор Янукович – недавний антагонист Майдана, севший в президентское кресло. Привычный порядок вроде бы восстановлен, и в Кремле ждут дальнейшего возвращения Украины в пространство близкого и предсказуемого. Ни ВВП, ни ВФЯ не хотят замечать главного: президентство Януковича становится не переигрыванием 2004 года, а совершенно новым эпизодом – с новыми, типично украинскими правилами и рисками. Выдавая желаемое за действительное, Янукович потеряет все, а Путин потерпит фиаско с "Новороссией".

      2014-й. На нейтральной территории проходит первая встреча Владимира Путина с Петром Порошенко. Украина – открытый враг России. Однако сквозь эту вражду все еще пробиваются ростки понятного и схожего. Подобно Путину, новый украинский лидер избран на волне военно-патриотического подъема. В последующие годы он будет щеголять в камуфляже и позировать в истребителе, пугать соотечественников раскачиванием лодки, пропагандировать собственные "духовные скрепы" и претендовать на безальтернативность. Кажется, общая цивилизационная матрица все-таки дает о себе знать: не мытьем, так катаньем.

      Но 2019-й принес очередные сюрпризы, и на парижском саммите Путина ждет нечто не поддающееся российскому разумению. Вчерашний актер-комик, избранный президентом воюющей страны. Человек без советского бэкграунда и постсоветского политического опыта. Выскочка из ниоткуда, одержавший разгромную победу над истеблишментом. Все, абсолютно все в Зеленском противоречит кремлевской логике.

      Из пяти ипостасей Украины, отразившихся в путинском сознании, Украина Зе – самая парадоксальная. Тем больше резонов считать ее ненастоящим государством. Результатом абсурдных цивилизационных сбоев. Недоразумением, которое должно исчезнуть, уступив место чему-то понятному. Сегодня российскому лидеру удобно думать именно так. Сумеет ли украинский лидер доказать обратное?

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      Автор: Михайло Дубинянський
      Теги: Новини політики Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Володимир Путін Володимир Зеленський
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