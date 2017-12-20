Зернотрейдеры пожаловались на "Укрзализныцю" в Антимонопольный комитет

Украинская зерновая ассоциация пожаловалась на ж/д ведомство из-за непредоставления вагонов и тяги. "Укрзализныця" в ответ обвинила зернотрейдеров в неэффективном использовании вагонов

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) отправила письмо в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), вновь обвиняя "Укрзализныцю" в невыполнении заявки по подаче зерновозов. Об этом на конференции в ИА "УНИАН" сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

"Мы направили письмо в Антимонопольный комитет Украины, чтобы АМКУ дал ответ на вопрос, нарушает ли УЗ. И если нарушает, то (АМКУ – ред.) может, как регулирующий орган, помочь аграриям вывозить свой урожай", – рассказал Горбачев.

По его словам, около 98% экспорта зерновых идет через порты, а в порт зерновые доставляются тремя способами: железная дорога, автотранспорт и по реке на баржах.

"У нас около 1 тыс. элеваторов общей емкостью хранения около 40 млн тонн. В портах за время независимости трейдеры и украинские операторы построили несколько терминалов, которые в общей емкости хранения составляют 3 млн тонн... Но если мы с внутренних элеваторов, каких около тысячи, можем грузить ежедневно около 700 тыс. тонн, то перевозить по железной дороге мы можем не более 100 тыс. тонн ежедневно", – отметил Горбачев.

По его словам, за последние три года нагрузка на железную дорогу выросла на 50% в перевозке по ж/д транспорту. Горбачев напомнил, что после введения МИУ весовых норм зерновые грузы частично с автомобильных перевозок перешли на железную дорогу.

"Она оказалась не готова к дополнительным нагрузкам, произошел коллапс", – уточнил Горбачев.

При этом президент УЗА пожаловался, "Укрзализныця" не закупает ни вагонов-зерновозов, ни тепловозов, потому такая нагрузка сказывается на внешней торговли. Напомним, ранее в УЗ сообщили о планах приобрести в 2018 году 700 зерновозов.

"Мы проанализировали количество вагонов-зерновозов за последние три года. Если на сегодняшний момент УЗ обладает своим собственным инвентарным парком в около 11 тыс. вагонов-зерновозов, а суммарный объем вагонов-зерновозов, которые ездит сейчас, составляет 18 тыс. вагонов-зерновозов против 14 тыс. зерновозов в прошлом сезоне. Количество вагонов-зерновозов увеличилось, но такое увеличение вагонов-зерновозов не смогло компенсировать оборачиваемость вагонов на сегодня", – отметил Горбачев.

Кроме того, по словам Горбачева, увеличились и показатели оборачиваемости вагонов.

"Если в 2016 году оборачиваемость вагонов на октябрь (пик перевозок – ред.) составляла на уровне 8 суток, на сегодня это более 10 суток. Оборачиваемость понизилась на 20%... Сложилась ситуация, что компании, которые купили себе вагоны-зерновозы, не в состоянии обеспечить доставку грузов со своих элеваторов в порты из-за нехватки тепловозов", – заявил президент УЗА.

Еще одним негативным моментом для "зерновиков" стало то, что из-за местонахождения элеваторов и политики "Укрзализныци" по отношению к собственным вагонам зерновые из некоторых областей было невозможно вывезти.

"На сегодняшний день из 1 тыс. элеваторов, которые есть, только 46 элеваторов в Украине способны делать отправительские маршруты. Что такое отправительские маршруты? Для того, чтобы поезд поехал полным составом, нужно "прицепить" 54 вагона… Можно на одном элеваторе прицепить 54 вагона и отправить их в порт – это маршрут. Так вот элеваторов, способных грузить маршрут на поезд, по данным УЗ, только 46 ед… На эти маршрутные перевозки выделяются инвентарные вагоны УЗ, чтобы повысить оборачиваемость собственного парка. УЗ больше переживает за собственный парк вагонов-зерновозов, и под него выделяет тепловозы… Но эти элеваторы не покрывают всю территорию Украины. Получается, что вывезти зерно из некоторых регионов Украины невозможно, вагоны стоят и загруженные, и вагоны не подают по несколько дней или недель – не хватает тепловозной тяги или вагонов", – заявил Горбачев.

Недовольство у УЗА вызвала нововведенная система автоматического распределения вагонов. "На баланс Центра транспортной логистики (ЦТЛ, филиал "Укрзализныци") передан весь парк вагонов-зерновозов. В ЦТЛ работает программа автоматического распределения вагонов. Но эта программа не работает в автоматическом режиме. Она работает в ручном режиме… Разработчики также указали, что программа требует доработки", – отметил Горбачев.

УЗА обратилась в "Укрзализныцю" с рядом предложений по улучшению ситуации на рынке перевозок зерновых.

Среди них: увеличение инвестиций в строительство вагонов-зерновозов, приобретение 50 тепловозов и 10 электровозов, окончание реформы по управлению распределения вагонов-зерновозов, уменьшение количества вагонов на отправительские маршруты, создание классификации элеваторов, с которых отправительские маршруты возможно делать сборными.

Однако, как говорят в УЗА, ответа от "Укрзализныци" ведомство не получило, после чего письмо было передано в АМКУ.

УЗ отвечает

Вместе с тем "Укрзализныця" заявила о неэффективном использовании вагонов зернотрейдерами. Соответствующее обращение распространила пресс-служба компании.

"Неэффективное использование зерновозов клиентами приводит к увеличению сроков их обращения и срывает выполнение заявок грузоотправителей", – сказано в заявлении.

В УЗ отметили, что компания использует весь свой рабочий парк зерновозов, 10 тыс. вагонов, для перевозки зерновых грузов.

"Для увеличения объемов перевозок зерна клиенты должны ускорить оборот зерновозов и не задерживать их в ожидании выгрузки в портах. Также элеваторы должны соответствовать заявленным планам, а отправки осуществлять весь год, а не сезонно", – отметили в ж/д ведомстве.

В качестве доказательства неэффективного использования зерновозов "Укрзализныця" приводит тот факт, что на припортовых станциях Большой Одессы ежесуточно в ожидании выгрузки простаивают 4,5-5 тыс. вагонов с зерном, а средний простой зерновоза может достигать 12-14 суток.

В компании отметили, что с октября 2017 года железнодорожники внедрили систему планирования отправительских маршрутов и ступенчатых сборных маршрутов. Так, в октябре было отгружено 42 маршрута, в ноябре – 217 маршрутов.

"О результативности этого шага свидетельствует то, что транзитный оборот порожнего вагона-зерновоза уменьшился до 16 суток с 38 суток", – заявили в УЗ и предложили отправителям планировать отправки равномерно в течение всего года, а не сезонно.

"У "Укрзализныци" есть возможность предоставлять для перевозок 30 тыс. вагонов в месяц. Чтобы удовлетворить запланированные отправителями 58 тыс. зерновозов ежемесячно, необходимо улучшать оборот зерновозов, а для удовлетворения заявленных объемов нужно ответственное отношение всех участников логистической цепи", – сказано в сообщении железнодорожного перевозчика.