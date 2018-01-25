Згадати Все. Азартні ігри

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Від фантиків з-під жуйок до букмекерських контор. Від гри на монетки до ставок на рулетці. Згадуємо і наочно демонструємо, в який спосіб "піднімали касу" ще кілька десятиліть тому.

Якими би безневинними не були дитячі ігри, але й тут завжди були переможці й переможені. Тільки на кону спочатку були не гроші.

"Все починалося з фантиків. У моєму поколінні першими були вони. Це був азарт. Фантики цінувалися від дорогих цукерок", – розповів письменник Сергій Пантюк.

В одній версії гри – просто накрити, а в більш популярних вибити долонею так, щоб фантик перевернувся. Обгортки від цукерок канули в небуття, як тільки з’явились фантики від імпортних жувальних гумок, а після них – наклейки та фішки.

Ще легше піймати азарт, якщо на столі були монетки. Гра спростилася до банального вибивання металевих грошей одна об одну. Якщо вдалося перевернути – забираєш, а перевернеш одразу дві, то це вже майстер.

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Велику популярність мали карти. Способів програти гроші було кілька. Народний і дуже популярний – в дурня. Інша гра, що била рекорди популярності – двадцять одне, або просто "очко".

Більшість людей пересувалися в загальних вагонах або плацкартах відкритого типу. Ти бачиш: хтось грає. І часто люди так і приєднувались. Ясно, що всі ці шулери діяли не по-одному: хтось програвав, хтось зазивав. Це складна система, якої вчать за ґратами,
– зазначив народний артист України Анатолій Матвійчук.

Більш інтелектуальні способи програти гроші в карти мали назви преферанс і покер. Наприклад, серед студентів перспектива "розписати пулю" була куди привабливішою, ніж відвідати лекцію.

Які були легальні способи заробити на азартних іграх – дивіться у програмі "Згадати все".

Теги: Історія Згадати все
Джерело: 24 Канал
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