Згадати Все. Баскетбол як тренд

У 90-х ледь не кожен хлопчак, хто цікавився спортом, мріяв про шкіряний баскетбольний м'яч. І з ним, якщо не долітати до кільця, як це робили американські спортсмени, то, принаймні, влучно кидати триочкові. Але усі в школі грали безформними гумовими м'ячами. Ну, і, звісно, треба було відповідно одягатися: блайзер Чикаго Буллз, майка Лейкерс і якісь широкі шорти.

Баскетбол придумали у США. Дітям не було чим зайнятися взимку у спортзалі, і один мудрий канадієць придумав кидати м'яч у кошик з-під абрикосів. А вже у 1936 році баскетбол став олімпійським видом спорту.

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Баскетбол на українських теренах дуже швидко став одним з найпопулярніших видів спорту. На олімпіадах чоловіча баскетбольна збірна видавала справжню феєрію – 9 медалей у 9-ти олімпійських турнірах.



Чоловіча баскетбольна збірна СРСР

Перемогти американців у їх фірмовому виді спорту – про це мріяв весь Союз. Зрештою, це трапилось. У 1972 році в Мюнхені під час золотого фіналу СРСР – США радянські баскетболісти вигризли перемогу на останніх секундах – 51 на 50.

Американці тоді не виставили свій найсильніший склад на Олімпіаді в Мюнхені. А тому, мені здається, що перемога в Сеулі у 1976 році для СРСР була набагато вагоміша,

– зазначив баскетболіст, дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації Станіслав Медведенко.

Якщо говорити про клубний чемпіонат і наші українські перемоги, тут з матчем номер один теж все ясно. У 1989 році київський "Будівельник" у фіналі союзної першості зіграв з литовським "Жальгірісом". На останніх секундах матчу був нічийний результат 87 – 87. А коли до сирени залишилась секунда, то киянин Олександр Волков видав неймовірний кидок.



Баскетболісти СРСР

Наступного ж дня після таких перемог у баскетбольні секції стояли черги. Та навіть шкільна програма з фізкультури не обходилась без баскетболу.

Пригадую свою шкільну програму, тоді обов'язково був баскетбол. Діти залучалися до цього виду спорту,

– пригадав спортивний журналіст Іван Вербицький.

А от ті, кому в результаті й судилося стати професійним баскетболістом цієї долі всіляко уникали.

"Я баскетбол ненавидів. Я був в школі на голову вищий в класі, а тому всі говорили: "давай на баскетбол". Я казав – ні. Займався боротьбою, плаванням, легкою атлетикою", – розповів баскетболіст Медведенко.

Про інвентар для баскетболу в СРСР – дивіться у програмі.