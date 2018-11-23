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      Згадати Все. Баскетбол як тренд

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      У 90-х ледь не кожен хлопчак, хто цікавився спортом, мріяв про шкіряний баскетбольний м'яч. І з ним, якщо не долітати до кільця, як це робили американські спортсмени, то, принаймні, влучно кидати триочкові. Але усі в школі грали безформними гумовими м'ячами. Ну, і, звісно, треба було відповідно одягатися: блайзер Чикаго Буллз, майка Лейкерс і якісь широкі шорти.

      Баскетбол придумали у США. Дітям не було чим зайнятися взимку у спортзалі, і один мудрий канадієць придумав кидати м'яч у кошик з-під абрикосів. А вже у 1936 році баскетбол став олімпійським видом спорту.

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      Баскетбол на українських теренах дуже швидко став одним з найпопулярніших видів спорту. На олімпіадах чоловіча баскетбольна збірна видавала справжню феєрію – 9 медалей у 9-ти олімпійських турнірах.

      баскетбол срср
      Чоловіча баскетбольна збірна СРСР

      Перемогти американців у їх фірмовому виді спорту – про це мріяв весь Союз. Зрештою, це трапилось. У 1972 році в Мюнхені під час золотого фіналу СРСР – США радянські баскетболісти вигризли перемогу на останніх секундах – 51 на 50.

      Американці тоді не виставили свій найсильніший склад на Олімпіаді в Мюнхені. А тому, мені здається, що перемога в Сеулі у 1976 році для СРСР була набагато вагоміша,
      – зазначив баскетболіст, дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації Станіслав Медведенко.

      Якщо говорити про клубний чемпіонат і наші українські перемоги, тут з матчем номер один теж все ясно. У 1989 році київський "Будівельник" у фіналі союзної першості зіграв з литовським "Жальгірісом". На останніх секундах матчу був нічийний результат 87 – 87. А коли до сирени залишилась секунда, то киянин Олександр Волков видав неймовірний кидок.

      баскетбол срср
      Баскетболісти СРСР

      Наступного ж дня після таких перемог у баскетбольні секції стояли черги. Та навіть шкільна програма з фізкультури не обходилась без баскетболу.

      Пригадую свою шкільну програму, тоді обов'язково був баскетбол. Діти залучалися до цього виду спорту,
      – пригадав спортивний журналіст Іван Вербицький.

      А от ті, кому в результаті й судилося стати професійним баскетболістом цієї долі всіляко уникали.

      "Я баскетбол ненавидів. Я був в школі на голову вищий в класі, а тому всі говорили: "давай на баскетбол". Я казав – ні. Займався боротьбою, плаванням, легкою атлетикою", – розповів баскетболіст Медведенко.

      Про інвентар для баскетболу в СРСР – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Згадати все Історія Спорт СРСР Баскетбол
      Джерело: 24 канал
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