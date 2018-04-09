21:41
9 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
9°C
18°C 4°C
  • вівторок
    18°C 5°C
  • середа
    20°C 6°C
  • четвер
    13°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Попівський блатняк. Камікадзе
Вєсті Кремля
18:57, 7 квітня
Вєсті. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкін шукає нових Шевченка та Франка
Вєсті.UA
18:31, 7 квітня
Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі
ЦРУ
09:45, 6 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Згадати все
ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих

Згадати все 340 Читать новость на русском

Шалена інфляція, всюдисущий дефіцит і політика перебудови наприкінці вісімдесятих формують перші зародки комерції. Люди виходять на вулиці і торгують усім підряд. У цей період з’являються перші речові ринки – з колоритними продавчинями, бритоголовими хлопцями, спритними наперсточниками, шкіряними курточками та светрами BOY'S.

Варшава. Кінець вісімдесятих. Пострадянська Польща переживає глибоку економічну кризу. Тотальний дефіцит виводить людей на вулиці. Вчорашні вчителі та інженери вимушено стають працівниками торгівлі. Простіше кажучи – продавцями на стихійних ринках.

Читайте також: Згадати Все. Гуртки та секції: як виглядало дитяче дозвілля

Популярна в радянські часи фраза "Курица – не птица, Польша – не заграница" стає, як ніколи, близькою до істини. Саме в сусідню республіку, і далеко не з туристичною метою, масово їдуть українці. Серед популярних напрямків – також тоді ще "братні" Угорщина, Чехословаччина та Румунія.

Таких туристів-комерсантів назвали "човниками". Закордонні стихійні ринки – майданчик, де можна продати своє, щоб купити їхнє. Везли справді усе підряд – від прасок і паяльників до спирту й консервів.

Непоганий навар мали й люди, без яких рух товарів і грошей через кордон тоді був неможливий. Бритоголові хлопці в спортивних костюмах і шкіряних куртках. Висловлюючись офіційною термінологією, представники організованої злочинності. В народі – рекет.

Коли кордон позаду, і перепони у вигляді митників і бандитів подолані, поставало інше питання – як це все добро більш-менш легально продати. Шалена інфляція, всюдисущий дефіцит і політика перебудови формують перші зародки комерції. Люди виходять на вулиці і торгують усім підряд.

Як відбувалася торгівля, та які товари продавали на базарі – дивіться у програмі.

Теги: Згадати все Історія Гроші Компанії і ринки
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
А если введут эмбарго не на алюминий, а на нефть с газом – что притихли, дошло?
сьогодні, 19:02 А если введут эмбарго не на алюминий, а на нефть с газом – что притихли, дошло?
Альфред Кох 4252
Як ми докотились до того, що майданівців судять після Революції Гідності
сьогодні, 18:00 Як ми докотились до того, що майданівців судять після Революції Гідності
Єгор Соболєв 848
сьогодні, 17:00 "Піти" Уляну Супрун: кому дошкуляє не "совковими" реформами очільниця МОЗ
Тетяна Мартинюк 1094
Почему-то россияне не несут игрушки к посольству Сирии, а продолжают печь
сьогодні, 16:00 Почему-то россияне не несут игрушки к посольству Сирии, а продолжают печь "куличики"
Семен Кабакаєв 1575
Як НАБУ вже впритул підібралося до президента Порошенка
сьогодні, 15:01 Як НАБУ вже впритул підібралося до президента Порошенка
Дмитро Гнап 3763
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук