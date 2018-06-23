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Згадати все. Будні дитячих садків
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Згадати все. Будні дитячих садків

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Чи є ті, хто любив ходити в дитячий садок? Встаєш рано, потім мама силоміць натягує на тебе ці кляті колготки і веде в будівлю, де на тебе чекає манна каша з грудками. Руки тримати треба виключно "човником" і спробуй тільки не заснути в обід.

Зима. На вулиці ще темно, а мама вже будить: "Снідай, одягай колгтоки і виходимо в садок".

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Але похід у садок не обговорювався. Батькам треба на роботу, а дитину залишити, як правило, немає з ким. Тож когось у садочок водили, а наймолодших в ясельну групу просто носили. Без уваги діти точно не залишалися. І найбільше її отримували недисципліновані вихованці дитсадка. Випускники садків пізнього радянського періоду скаржаться – муштрували, як солдатів.

З ручками взагалі все дуже строго. Чомусь за освітнім феншуєм діти повинні забути про їхнє існування і навіть термін спеціальний придумали – долоньки мали лежати на колінах човником.

Діти мусили спати вдень, інших варіантів просто не було. І навіть якщо вихователька не йшла зі спальні, це зовсім не значило, що всі будуть спати.

Одна з ігор дитячих – кидатись подушками. Викладачі ж не весь час були. Постояли 5 хвилин і пішла собі. Ми тут же зривались і починали кидатись подушками. Інколи заходила вихователька і бачила безлад,
– розповів народний артист України Анатолій Матвійчук.

Навіть якщо задрімали всі довкола і немає в кого кинути подушкою, можна просто полежати з користю.

Для мене це був час найкращий. Бо я в цей час фантазував. Я уявляв себе в печері, що пливу в кораблі, лечу в літаку чи в космосі,
– пригадав Матвійчук. 

Але злісне і регулярне невиконання команди "відбій" могло закінчитися жорстким покаранням.

Які покарання застосовували вихователі – дивіться у програмі. 

Теги: Згадати все СРСР Діти Історія
Джерело: 24 канал
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