Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності

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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ
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      І борщ український, і варенички з вишеньками, і полуничка із чорноземом – усього бувало за часи дипломатичних прийомів високих чинів усіх рангів. І за всім цим неухильно слідкувало око самі знаєте кого.

      Той період в історії дістав назву розрядка. Це був великий успіх для дипломатії, а напружені стосунки між державами значно потеплішали.

      Згадати все: Перші дипломатичні кроки – читайте в попередньому випуску програми

      До того ж, освоєння космосу – чи не єдина сфера, де Радянський Союз, і зокрема Україна, переважала США. Всі важливі переговори відбувалися у Москві, а Київ був пунктом для розваг іноземних гостей.

      Дипломатів контролювали по всьому маршруту пересування. Без курйозів не обходилося. Британська принцеса Анна якось відвідала український колгосп. І хоча протокольна служба неодноразово наголошувала, що полуниці якими пригощатимуть, треба мити разів сто, висока гостя спробувала на зуб українського чорнозему.

      Річард Ніксон в Україні

      Першим наші терени, при чому аж двічі, відвідав американський президент Річард Ніксон у 1972 та 1974 роках.

      Київ був місцем, де відбувалась неформальна культурна програма. Туди поїхав і Ніксон. Жодних політичних питань в Києві не вирішувалось, натомість був візит американського до театру Опери і балету, а також екскурсія по місту,
      – розповів повноважний посол України Володимир Хандогій.

      Річард Ніксон в Києві
      Річард Ніксон в Києві

      Маргарет Тетчер у Києві

      Театр Опери й балету приймав іменитих гостей не лише з Америки. Залізна леді британської політики Маргарет Тетчер теж відвідала одну з вистав і поспілкувалась з найменшими глядачами в кулуарах театру. В Україні її пригощали стравами національної кухні – варениками.

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      З пересторогою до українських вареників ставилася лише дружина президента – Ніксона – чи то про фігуру турбувалася, чи може банально боялася якогось підступу.

      Сама ж Маргарет Тетчер була в Києві лише раз. Тодішні парламентарі вважали, що це чудова нагода, аби залізна леді вирішила багато наших проблем.

      Маргарет Тетчер в Україні
      Маргарет Тетчер в Україні

      Тетчер запросили на сесії за трибуну. Наші депутати почали ставити питання англійською і Тетчер сказала: "По-перше, ваша англійська не достатньо хороша. По-друге, ви не повинні говорити англійською, адже ви у своїй країні, у вас є перекладачі. По-третє, чому ви ставите питання, які можуть змусити мене торкнутись власних справ вашої країни? Ви не почуєте відповідей",
      – згадує експерта з етикету і дипломатичного протоколу Наталія Адаменко.

      До українських страв за столом наливали горілку. За традицією, на такому застіллі виголошувалися тости. Слово президентів – завжди в кінці обіду. Але в межах Радянського Союзу в протокол довелося внести зміни. "Брежнєв після 2-3 чарок горілки вже не міг говорити. Тому був прийнятий новий формат – тост президенти виголошували першими", – наголосила Адаменко.

      Натомість перший закордонний візит українського президента Кравчука відбувся у Канаду. Кажуть, саме тому вони першими визнали нашу незалежність.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини США Новини Києва Згадати все Великобританія Леонід Кравчук СРСР
      Джерело: 24 канал
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