Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
Атлетична гімнастика. Саме так у Союзі називали бодібілдинг. Хоча досі нашим спортсменам до вподоби слово культуризм. Як би там не було - аж до кінця 80-их офіційно займатися цим видом спорту було заборонено. Це ж бо нарцисизм. Хоча, кого це зупиняло!
Якщо підлітки 90-х до зубів сперечалися, хто ж крутіший, Шварценеггер чи Сталлоне, то радянські – обирали між українцями Леонідом Жаботинським та Юрієм Власовим.
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Атлетична гімнастика. Що це за дисципліна така? У союзі так називали не що інше, як бодібілдинг.
Та слово "бодібілдинг" було американське і не віталося, тому застосували хитрий прийом та придумали свою назву – "атлетична гімнастика",
– пояснив майстер спорту міжнародного класу з бодібілдінгу та володар титулу "Містер Усесвіт" Адам Козира.
Підлітки сперечалися, хто крутіший, Шварценеггер чи Сталлоне, Жаботинський чи Власов
Але, звісно, найпопулярніша дефініція – "культуризм", а ті, хто сповідував цей вид спорту, називалися ніяк інакше як "качки". Але називалися пошепки – культуризм ж бо під забороною.
Не можна було офіційно тренуватися, бо культуризм вважався буржуазним видом спорту і треба було йти на секцію важкої атлетики,
– розповів президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок.
Культуризм був під забороною, а клуби – підпільними
А що робити тим, хто не бажав професійно займатися спортом, але мати аполлонівську будову тіла? Правильно – іти у підпілля. А у підпільні клуби дуже скоро і частенько навідувалася міліція.
Ми відкрили клуб. Начебто, офіційно, при ЖЕКу в підвальному приміщенні. Десь за півроку його опечатали й закрили. Я мусів з друзями зривати пломби, щоб врятувати і вивезти частину обладнання. Наступної ж ночі мене, комсомольця і студента, забрали у міліцію,
– наголосив почесний президент Національної федерації бодібілдінгу України Андрій Долгокір.
Легко було потрапити до міліції, а звідти до КДБ – рукою сягнути
А звідти і до КДБ – рукою сягнути. А як же ж таких любили чихвостити на засіданнях комсомолу! Клеймили нарцисизм, самомилування.
Як маскувалися атлети, коли у раціоні радянського бодібілдера з'явилося "спортивне харчування" та чому відданих культуризму спортсменок і спортсменів не зупиняли жодні страхи – дивіться у програмі.