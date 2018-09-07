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Згадати Все. Літак АН-2

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Всюдиліт, Кажан. Аннушка і найвідоміша народна назва - кукурудзяник. Літак-епоха, літак рекордсмен, літак. з якого почалося авіабудування України. Не було такої галузі, де цей літачок не можна було використовувати. І так залишилося й досі. Бо його й досі виробляють та експлуатують. І це не єдиний рекорд улюбленого дітища Олега Антонова.

Світ побачило 18 тисяч екземплярів літака АН-2, його знають у всьому світі. Є навіть зіркові АН-2, один із таких брав участь у створення знаменитого фільму "Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа".

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Ще в ті глибокі часи хтось гострий на язик приліпив цій робочій конячці назву, що в майбутньому стала народною – кукурудзяник. Чому саме так? Виявляється справа не в обробці полів кукурудзи з повітря. Аналогія в іншому. Під час війни його називали літак ПО-2, тому що там відкриті кабіни і лише по двох людей. І ховали його в кукурудзу, щоб його німці не бачили. Тому й перейшла назва АН-2.

Літак АН-2
Літак АН-2

Крила в АН-2 ростуть з Новосибірська. Саме там Олег Антонов сконструював свій перший літак під назвою СГА-1 – сільськогосподарська авіація. Те, що літак став, по суті, українським заслуга Хрущова. Саме він наполіг на створенні конструкторського бюро в Києві.

Пізніше літачок зробили одномоторним, а головне – біпланом, тобто зі здвоєними крилами. Це рішення дало компактність при непоганій вантажності.

Варто робити не те, що ти хочеш, а те, що потрібно. Не екзотику проектувати, а те, що приносить реальну економічну вигоду. Антонов навіть мені сказав, що ми повинні робити практичні літаки, щоб могли надійно перевезти вантаж чи людей,
– сказав інженер-конструктор ДП "Антонов" Олег Калінін.

Кукурудзяник вміщався всюди, не вимагав великих площ для вильоту та посадки і головне – вмів це робити навіть на ґрунті. Навіть в разі відмови єдиного двигуна вправний пілот зможе безпечно посадити літак.

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Аварій з літаком АН-2 було зовсім мало. Внаслідок падінь АН-2 загинуло понад 800 людей за 70 років. Хоча саме пасажирські варіанти падали вкрай рідко. Частіше вантажні, поштові або сільськогосподарські.

Існують і бойові кукурудзяники. Літачок досі на озброєнні у 22 армій світу, щоправда, його роль десантна і транспортна. Літак став справді незамінним у краях, де не знали що таке дороги. І не лише в межах Союзу. Географія використання кукурудзяника десятки тисяч кілометрів.

Військовий літак АН-2
Військовий літак АН-2

Його ніхто не називав гордістю української авіації. Прогрес не стояв на місці і КБ Антонова випускало все більш досконалі і значно більші літаки. Але коли геніального конструктора спитали, чим він гордиться найбільше, відповідь була неочікувана – АН-2.

Теги: авіація Згадати все Історія Транспорт
Джерело: 24 канал
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