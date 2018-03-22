Згадати все. Магія вінілових платівок

Нині будь-яку пісню можна знайти, кілька разів провівши пальцем по екрану смартфона. А років 30-40 тому за альбом із музикою улюбленого гурту можна було загриміти за ґрати. Перед цим виклавши за платівку місячну зарплату. У цьому випуску – все про вінілові платівки. Що і на чому слухали, як і де купували, і чому вініл популярний і досі.

Патефони швидко виросли до грамофонів. Але ні там, ні там музики не буде без платівки, яку роблять з полівінілхлориду. Звідси й народна назва – вініл. На усіх пластинках радянського виробництва красувався напис "Мелодия". Це єдина фірма, яка мала право тиражувати музику. Платівки продавали в однойменних магазинах.

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В радянські часи широкі тиражі мали різноманітні вокально-інструментальні ансамблі. Платівки українських гуртів потрапляли на полиці магазинів лише зрідка і дуже скромним тиражем.Але найбільш популярна – звичайно, західна музика. Вибір не дуже широкий, але дещо все-таки продавалася в магазинах "Мелодия".

Вініл дає можливість записати музику як музичний твір. Тобто посліовність дорожок з паузами і антрактом. Коли ви берете платівку і перевертаєте на інший бік. Ви переосмислюєте все що ви прослухали. І продовжуєте далі,

– розповів "Вініл Клубу" у Львові Олег Мацех.

Обкладинки таких дисків ретельно перекладалися. Шері шері леді Моден Толкінг у радянському варіанті звучало просто "Любимая", "Crazy Music". Божевільна музика групи "Ottovan" стала "фантастичною музикою".

Кожна пластинка з-за кордону звучала несподівано якісно, проте, за ввезення забороненого можна було легко загриміти за ґрати. Музичну контрабанду везли моряки, провідники міжнародних потягів і дипломати. І ціна на чорному ринку відповідна.

Як повертається мода на платівки і чому кожен музикант, що себе поважає видає альбом на платівці – дивіться у програмі.