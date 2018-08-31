Згадати Все. Туризм по-радянськи

Туризм – кращий відпочинок. Саме таким було одне із найпопулярніших гасел тих часів. А як по-іншому? За кордон не виїдеш, то хоч так: підкачався – і гайда у мандри із туристичним спорядженням. Воно ж бо таке важелезне, просто таки непідйомне для непідготовленого мандрівника. Тому любов до туристичних походів плекали із самого малечку.

За плечима рюкзак з металевою рамою "Єрмак", на голові шапка-півник з написом "Спорт" і нерідко з густою бородою – так виглядав типовий турист радянського періоду.

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Вирватися з дому і спробувати виживати в умовах дикої природи – цьому навчали ще зі шкільної парти.

Була гра – військово-спортивна. Називалася "Зорніца", проводилася щороку. Там різні вікові групи брали участь. І частиною гри було навчити людей жити в лісі, розставляти намети. Фактично, це було скопійовано зі скаутів. Та, в принципі, це було цікаво, і багато дітей хотіли брати у цьому участь,

– розповів історик Георгій Касьянов.

Раз в рік кожна школа зобов'язана була виставити команду і на туристичні змагання. І спробуй тільки не зав'яжи морський вузол. Та орієнтуванню в лісі приділяли чи не найбільше уваги. Ну хто ж з нас не пам'ятає як визначити північ?

"Мох на стовбурах дерев – північ. Гола кора – південь. І сонце ніколи не підводить, ну і зірки", – згадує спортивний журналіст Валентин Щербачов.

У нинішнього покоління ці девайси називаються одним словом – GPS-навігатор. А тоді доводилось дорогу шукати навіть... язиком.

Карта – то перший орієнтир. А потім слід не соромитися у місцевих запитати. Ти не знаєш – не роби із себе знавця,

– додав Щербачов.

У які краї могло занести тодішнього туриста – дивіться у програмі.