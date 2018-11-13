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      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"

      Згадати все 131 Читать новость на русском

      Від виходу фільму минуло 45 років, а він досі залишається актуальним. У 2018 році Леоніду Бикову виповнилося б 90, а ті, хто його знав, досі з теплотою відгукуються про нього, діяльність цього українського актора та режисера. Чому фільм називають культовим? Чим же він відрізняється від інших фільмів подібного штибу?

      За Леонідом Биковим у ряд йшло кілька поколінь глядачів. А фільм "У бій ідуть одні старі" - став улюбленим для мільйонів тодішніх глядачів.

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      Його культовість – у незвичності. Якщо більшість радянських фільмів про Другу світову війну просякнуті пропагандою та напхані надуманими міфами, то цей претендував на звання того, що заснований на реальних подіях.

      Більшість історій, які використовуються у фільмі, вони були передані Леонідом Биковим. Ті історії йому розповідали бойові льотчики, ці персонажі дійсно існували, зокрема "Ромео ВСТ" і "Коник",
      – сказав журналіст Влад Сидоренко.

      І всі ці персонажі розкриваються протягом самої картини. Фільм не втратив своєї актуальності з плином часу.

      Фільм актуальний хоча б тому, що він говорить про силу людської солідарності, силу людської любові і дружби,
      – зазначив кінознавець Сергій Тримбач.

      Хтось вважає, що це не  український, а радянський фільм. Але це помилкове твердження, бо, по-перше Биков російськомовний, але родом із Донбасу, говорить окремі фрази українською. Також є українські пісні. Зокрема популярна "Смуглянка" написана 1940 року на замовлення ансамблю Київського особливого військового округу.


      Кадр з фільму

      Усі події фільму справді засновані на реальних подіях, хоч і відбувалися з різними людьми і в різний час. А по-друге, у ній Леонід Биков віддав "данину" своїм дитячим мріям. Відомо, що він мріяв стати льотчиком, однак, не судилося.

      Мрія була велика – стати льотчиком – не став, потім актором став, потім режисером став. Хоча був актор з правом постановки, не мав режисерської освіти, а став режисером з великої букви,
      – наголосив Народний артист України Володимир Талашко.

      Спочатку культури діячі від партії дуже не хотіли затверджувати певних акторів. Приміром, на роль Макарича. Биков відстояв, що саме колишній фронтовик Олексій Смирнов має зіграти його у стрічці.

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: Кіно Згадати все Історія
      Джерело: 24 канал
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