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      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1

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      Перші музичні "кліпи" таким словом не називалися. То були цілі фільми, зняті на кіноплівку, з постановками та тоннами апаратури. І лише у кінці 80-их з’являються ті перші, що згодом ми називали кліпами. А от у 90-их усе забурлило у казані шоу-бізнесу.

      То були не кліпи, а швидше – музичне кіно. От і Кузьма Скрябін у далекому 1989-ому теж зняв кіно, але це чимось нагадувало те, що ми звикли називати – кліпом.

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      Хто був автором першого українського кліпу? Це питання, на яке важко дати чітку відповідь. Можливо, "Воплі Відоплясова" або "Брати Гадюкіни", які у ті роки диктували багато моди.

      Відео першого кліпу гурту "Воплі Відоплясова"


      Справжнім розривом шаблонів стала й музика "сестрички Віки". А от автори кліпів "Табула Раси" малюють історичну перемогу саме своїм роботам.

      Знімати кліпи та й взагалі якісно писати музику – у той час це коштувало непомірних грошей.

      Записати музику – це потребувало або зв’язків, або коштів, не говорячи вже про кліп. Це були величезні гроші, близько 200 доларів, щоб кліп зняти, коли поїздка з Києва в Тернопіль коштувала 50 центів залізницею,
      – відповів музикант Мирослав Кувалдін.

      Першими українськими кліпмейкерами стали люди з доступом до телеканалів, а значить і відеоапаратури, або ті, хто вчасно таку техніку придбали. Музиканти самі шукали таких людей. Врожай на нові українські кліпи на початку 90-х справді вражав. Фестиваль "Червона рута" різних років та щоразу в іншому місті відкривав в Україні нові вокальні таланти і на хіти годилося мати відео.

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      Суперпопулярна на початку 90-х Ірина Білик знімала чи не найбільше. Мабуть, найкращою її роботою у ті часи став кліп на пісню "А я пливу". З 1990-го по 1996-ий рік Білик випустила аж 10 кліпів.

      Кліп Ірини Білик на пісню "Просто літо"


      Помітили значок "Території А в кутику"? Саме цей національний хіт-парад, що виходив на ICTV став справжньою фабрикою кліпів на вітчизняні пісні. Якщо "Червона рута" кувала країні вокальні таланти, то "Територія А" їх візуалізувала. Але як це вдавалося – історія для другої частини нашої програми про перші українські кліпи.

      Теги: Згадати все Музика Ірина Білик Андрій Кузьменко "Скрябін" Історія
      Джерело: 24 канал
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