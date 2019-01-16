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      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2

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      90-ті для українських музикантів був часом можливостей. Пиши музику, знімай кліпи - аби гроші міг назбирати. Інколи музикантам допомагали, а дехто справлявся своїми силами. Хтось же використовував "продакт плейсмент", коли й такого словосполучення ще ніхто не знав.

      Для музичного гурту середини 90-х мати свій музичний кліп означало мати небачену популярність. Мільйони людей переглядали усі-усі кліпи на екранах телевізорів, коли показували "Територію А", а згодом і інші хіт-паради. 

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      Також люди підтанцьовували під хіти на дискотеках, згадуючи характерні рухи, побачені у музичних кліпах. Не завжди якісних чи професійних, але – у той час нічого кращого не існувало.

      Тоді був у моді "героїновий шик". Весь Захід так виглядав. Чисте і красиве було неактуальним. В моді було "грязне",
      – розповів музикант гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін.

      Відеобруду країні дав Тернопіль. Саме там силами місцевої телекомпанії на замовлення "Території А" десятками штампувались кліпи. "Завданням "Території А" була пропаганда нової музики", – наголосив музичний продюсер Віталій Климов.

      Аква Віта
      Гурт "Аква Віта" у 90-х

      "Аква Віта" до Тернополя дісталася одна з перших.

      Я був надзвичайно заряджений і впевнений. Прийшов на студію і за ніч написав "А тепер усе інакше", а через три дні ми поїхали і зняли кліп. Десь за тиждень він пішов в ефір,
      – зазначив музикант гурту "Аква Віта" Ігор Балан.

      До "А тепер усе інакше" було чимало запитань. Але Балан вважає, що думку кліпу можна прочитати, просто не всі на це здатні: "До чого тут автомати і чого він в касці? Там же у тексті написано: "Ми колись боялись, що гріха таїть, сам-на-сам лишатись, ну хоча б на мить. А тепер усе інакше". Ми озброєні і захищені. Раніше боялись, а зараз – ні".

      Дивіться кліп гурту "Аква Віта" на пісню "А тепер усе інакше":

      Кувалдін із "The ВЙО" теж розповів про перший кліп свого гурту – на пісню "Космічна". Він вийшов неоднозначний, натомість значно популярнішою роботою став кліп на пісню "Мануна". Ближче до життя – подалі від космосу. Утім, самому Кувалдіну кліп, на відміну від пісні, не надто подобався.

      Дивіться кліп гурту "The ВЙО" на пісню "Мануна":

      Усе так наївно, просто і по-дитячому. Навряд чи можна говорити про якусь професійність тих кліпів, але вони точно зроблені з душею. Пробачити ж огріхи в якості можна, дізнавшись про бюджети тих відеоробіт.

      Перші кліпи коштували по 200-300 доларів. По суті, копійки. Ближче до 2000-х вже ціни виростали. Наприклад, "Поле азарту" обійшлося в 5 тисяч доларів,
      – розповів Балан.

      Поки чоловіча аудиторія шаленіла від Ірини Білик, у шоубізнес заскочив принц для дівчаток Юрко Юрченко – секс-символ для кожної школярки. Андрій Череднюк та Сергій Василенку з гурту "Степ" розповіли, що нікого так не сприймали на концертах молоді дівчата, як Юрченка: "Бувало таке, що й автобуса розхитували ті дівчата 14-16 років".

      Юрченко
      Юрко Юрченко у 90-х

      Розхитував автобус українського шоу-бізу і ще один повелитель жіночих сердець Олександр Пономарьов. Після повернення із Франції в українському телепросторі феєрили "Воплі Водоплясова". "Скрябін" випустив кліп на свого легендарного "Пінгвіна".
      А у 1998 році зійшла зірка "Океану Ельзи".

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      Яким ще різноманіттям дивувала українська музика тих часів, чому тексти тих пісень досі живуть у пам'яті, і хто абсолютно завжди вмів писати хіти – дивіться у програмі. 

      Теги: Згадати все Музика Історія Юрко Юрченко Пономарьов Олександр Сергійович Андрій Кузьменко "Скрябін" Океан Ельзи
      Джерело: 24 канал
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