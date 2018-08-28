Згадати все. Український рок в стилі олд-скул

У березні 1968-го року у Києві відбувся перший Всесоюзний конкурс біг-біту. Участь брали майже 50 гуртів, а тривав він 7 днів. Головував у журі тоді Мирослав Скорик. Але не з цієї дати дослідники відраховують початок українського року. А коли ж він зародився і як розвивався - у цьому випуску.

У березні 1968 року у Києві відбувся перший Всесоюзний конкурс біг-біта. Участь брали майже 50 гуртів, а тривав він сім днів. Уявіть масштаб. Якби я, Ярослав Дем'яненко, був тоді у складі якогось із рок-гуртів – точно переміг би. Адже усі тоді тягалися не з абиким, а із "Rolling Stones" та "Beatles". Чому рок-музика була важливою для розвитку естетичних смаків людини в усі часи? Де зв’язок між рок-музикою та біг-бітом? І який же час слід вважати зародженням української рок-музики?

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Дослідники називають 1962 рік. Ця дата походить від тверджень членів гурту "Березень" – що вони почали грати саме в цьому році. А починалося все із наслідування американський рок-н-рольних музикантів. І радянський вакуум, який відділяв СРСР від західного світу, не став тому на перешкоді. До слова, американськеий рок-н-рол почався у 1953 році. Радянська ж молодь прагнула кращого – одягу, стилю життя і, звичайно ж, музики. На початку 70-х музиканти усвідомили, що на копіюванні далеко не заїдеш. І почали створювати власне, оригінальне звучання.



Володимир Івасюк

Щоправда, за україномовність та обробку народних пісень можна було заплатити дорогою ціною. Загадкові обставини смерті Володимира Івасюка, наприклад, досі не розкриті. Зрозуміло, подібні випадки були поодинокими, але Москва прагнула або стерти з лиця землі будь-яку інодумну музику, або хоча б докласти усієї майстерності, щоб та не просочилась у широкі маси. Тож до середини 80-х музикантів першої рок-хвилі в Україні або загнали у підпілля, або під крило Москви.



Київський гурт "Квартира 50"

Та у вакуумі якісної української музики зростає нове покоління. Із приходом Горбачова до влади та проголошенням курсу "Перестройки" дихати стало трошки легше, у тому числі і музикантам-самоучкам. Молодіжний рок-рух міг вийти з-під контролю комсомольських функціонерів, тому вони вирішили: якщо щось не можеш приборкати, то краще очолити. І почали відкривати клуби.



Львівський гурт "Мертвий півень"

Кожен рок-клуб представляв певну течію. Наприклад, київський рок-клуб дав "Квартиру 50", "Колежського асессора", Львів тяжів до якоїсь вишуканості, театралізованості, тому там і виник "Мертвий півень". Але найяскравіші представники залишалися поза будь-якими клубами. Таким був гурт "Вій" та його попередник "Баніта Байда".



"Вій" – гурт, який залишився поза межами клубів

Музика творилася і людей на рок-концерти ходило більше, ніж будь-яка зала могла вмістити.

Про таємниці зародження фестивалю "Червона Рута-89", потік якісних рок-гуртів, які роками маринувалися по підвалах та квартирах, та третій період розвитку українського року – дивіться у програмі.