Згадати Все. Вагітність і пологи

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Ті жінки, які народжували до середини дев’яностих, пізнали всю суворість радянської медицини. Наперед стать дитини дізнатись було неможливо. Про партнерські пологи й мови не могло бути. Замість одноразових підгузків – ганчір’я та марля. А пологові будинки – справжнє випробування для молодих мам.

Умови, в яких з'являлися на світ новонароджені діти ще двадцять років тому, кардинально відрізняються від сучасних. Божественне втручання плюс майже повна відсутність культури контрацепції давали свої плоди. Небачений післявоєнний baby boom.

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"Користуйтеся презервативами" – це не про Радянський Союз. Гумовий виріб №2 ніколи не був у лідерах продажів.

У Радянському Союзі сексу не було, але, тим не менше, люди вагітніли. Витрачатись на контрацепцію не вважали доцільним і сприймали як одну з форм контрацепції. 5-6 абортів за життя – це була нормальна практика, – прокоментувала педіатр Марта Копань.

До середини 50-х аборти були взагалі поза законом. Але навіть коли це стало формально легальним, рішення про переривання вагітності – все одно не за жінкою.

Була комісія, яка приймала рішення по медичних та соціальних показниках. Тобто, жінка могла бути самотньою, овдовіти, могла розвестись, прийняти рішення по перериванню вагітності, якщо була зґвалтована. Така комісія могла дозволити перервати вагітність,
– прокоментував лікар-акушер, гінеколог Олександр Попков.

Аборти в радянські часи, зрештою, як і нині, предмет суспільного осуду. Адже вважалося, що єдине і безальтернативне призначення жінки бути матір'ю.

Як дізнавалися стать майбутньої дитини у Радянському Союзі – дивіться у програмі.

Теги: Згадати все Секс СРСР Історія
Джерело: 24 Канал
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