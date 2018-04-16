Згадати Все. Відпочинок у санаторії

Щорічна путівка в санаторій, де можна і відпочити, й підлікуватись, – одна зі складових благополуччя по-радянськи. Попити водички в Трускавці чи обмазатись лікувальними грязями в Бердянську – саме так для багатьох виглядала відпустка.

Профспілки – школа комунізму. Ленінський лозунг втілювався в життя, незалежно від бажання людей. Добровільне лише на папері, членство в тій чи іншій профспілці супроводжувало всю трудову діяльність радянського громадянина.

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На Заході профспілки – це такий собі адвокат, який представляє інтереси працівника перед роботодавцем. Методом переговорів, суперечок, конфліктів і навіть страйків. В Союзі ж членами профспілки одночасно були і рядові робітники, і адміністрація.

Ну не виведе ж директор заводу людей на страйк проти самого себе. У радянських громадян замість права на організований протест була можливість отримати санаторно-курортне обслуговування.

У радянський час люди були членами профспілок. Платили профспілкові внески. Ну і відповідно мали право раз в якийсь період путівки,

– розповіла народна артистка України Жанна Бондарук.

На балансі радянських профспілок – сотні баз відпочинку та санаторіїв по всій країні. Найбільш престижним вважається відпочинок на південному березі Криму (в народі – ЮБК) та на чорноморському узбережжі Кавказу. Але щоб отримати в путівку в студентський профілакторій (це як санаторій, але без відриву від виробництва), треба було, що називається, "домовлятись".

Як відпочивали і покращували здоров’я радянських санаторіях – дивіться у програмі.