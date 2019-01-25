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      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту

      Згадати все 201 Читать новость на русском

      Відрядження в радянську епоху – це цілий комплекс пригод. Усе починалось зі стосу папірців, необхідних для довгої поїздки. А скільки всього треба було брати із собою. Адже невідомо, куди тебе лиха занесе. Страшно згадати!

      Нині про косметику в дорогу мало хто думає, бо ж завжди можна купити вже у відрядженні. Але це не про СРСР, адже доводилось брати навіть їжу. Обов'язковими елементами продуктового набору були сало і горілка.

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      "Не було гарантії, що ти зможеш придбати нові леза чи зубну щітку. Умови в готелях були такі, що ти не знав, чи буде у тебе можливість виправити або висушити одяг. Треба було брати запас шкарпеток та спідньої білизни", – пригадав письменник та видавець Дмитро Капранов.

      срср
      Крем після бриття в СРСР

      срср
      Машинка для гоління в часи СРСР

      Справжніми героями були тренери дитячих спортивних шкіл. Адже з'їздити з дітьми на змагання – це теж відрядження. У готелі треба було пильнувати 20 юних борців.

      готель
      Готель в Ужгороді

      "Діти дуже любили розбити рукомийник, а тренер відповідав за це зі своєї кишені. Тому тренери передавали один одному майстерність, до прикладу, як господарським милом склеїти щойно розбитий рукомийник так, аби можна було здати номер", – сказав Капранов. 

      Тодішні готелі для відряджених – це не лише розбиті рукомийники. Звичайним людям доводилося жити в дуже скромних умовах.

      Біля ліжка лежали рушники, то їх згадати страшно. Вони були ніби вафельні. Якось я витерся ним повністю, то рушник і я були мокрими. Треба було все здати в комплекті, бо ти відповідав за ту подерту білизну зі штампами готельними. Поїздка була як каторга,
      – розповів письменник Дмитро Капран. 

      Як люди примудрялися додаткового заробляти під час відрядження – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України СРСР Історія Згадати все
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 25 січня
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