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      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили

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      Принаймні тричі на тиждень на київському іподромі влаштовували кінні заїзди. А це ж не єдиний подібний майданчик в Україні. І в радянські часи – це було чи не найпопулярніше місце дозвілля. Можна і дітей зводити, і самому копійчину спробувати виграти на тоталізаторі.

      Люди збиралися з усіх околиць, щоб подивитися, як навипередки мчать вершники та їхні рисаки. Трибуни іподромів заповнювались велелюдніше, ніж на гучних футбольних матчах.

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      Заїзди на Київському іподромі влаштовували принаймні тричі на тиждень. Там було на що дивитися, до прикладу, чого тільки вартий конкурс – подолання перешкод або виїздка.

      За кількістю своїх зірок та проведених турнірів кінні змагання давали фору багатьом видам спорту. Нескінченні Дербі та Всесоюзні змагання часто не давали покою радянським людям.

      іподром срср
      Змагання на іподромі

      Конкуренція була і між союзними республіками. Часом навіть жорстка. Кожен намагався продемонструвати свої найкращі вміння. Київський іподром став майданчиком і для виступів у міжнародних турнірах.

      іподром
      На Київському іподромі проводились міжнародні змагання

      "У нас були міжнародні нагороди. До нас приїжджали Голландія, Франція, Угорщина, Чехія, Словаччина, Югославія, Англія, Канада", – розповів директор Київського іподрому у 1989-1998 роках Павло Бабутін.

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      Іподромні будівлі відомі ще з часів Давньої Греції, а на наших теренах згадка про це тягнеться у кінець ХVIII століття. Для військових цілей в тодішній Російській імперії шукали універсальну породу коня.

      іподром срср
      Іподромні будівлі у Давній Греції 

      Коня отримали шляхом схрещування і прозвали "Орловським рисаком". На честь графа Орлова, який і був ініціатором створення нової породи. Її взялись розводити десятки кінних заводів тодішньої царської Росії. А щоб їх випробовувати та тренувати зводили іподроми.

      іподром срср
      Орловський рисак

      Але прогрес не стояв на місці. Нові породи створювались по всьому світу.

      "І тут з'явилися американські коні. І почалися змагання між цими породами. Потім відкрили тоталізатор", – пригадав Бабутін.

      Що таке Кінноспортивна лотерея і як на цьому заробляли – дивіться у програмі. 

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      Теги: Новини України Спорт Згадати все СРСР Історія
      Джерело: 24 канал
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