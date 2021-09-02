Мер Труханов записав відеовітання. У ньому зазначив, що на Землі є 12 міст, які мають назву Одеса.
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Вітання з Днем Одеси від Труханова
Але тільки в нашому (місті – 24 канал) влітку на пляжі продають гарячу кукурудзу, а дворики у центрі та на Молдаванці використовують як фотозону,
– заявив міський голова.
Він додав, що Одеса просякнута самоіронією, і його підкуповує ця чесність.
Кожного року у міста з'являється достатньо нових приводів для гордості. "Одеса росте, Одеса змінюється, в Одесу прагне молодь", – продовжив Труханов.
Міський голова наголосив, що тепер місто можуть відкрити для себе туристи зі всього світу. Найкращий спосіб передбачити майбутнє, переконаний політик, створити його.
"Ми вже живемо у найсучаснішому та найпопулярнішому місті в України", – зазначив він. Та підсумував, що для нього особисто Одеса – найкраще місто на Землі. На завершення Труханов привітав Одесу з днем народження.
До слова, відеовітання Труханов записав російською мовою.
Труханов привітав одеситів з Днем міста: дивіться відео
Одеса відзначає День міста: що відомо про святкування
- Цьогоріч Одесі виповнюється 227 років із дня заснування.
- На естакаді Одеського порту відбудеться святковий концерт. Головним ведучим заходу буде Потап. Також одесити та гості міста зможуть послухати оркестр Hardi з хітами гурту Queen, гурти Mozgi, Jeff Scott Soto, Ace of Base, дует Artik & Asti. Також у місті виступить "Бумбокс".
- А на пляжі Ланжерон планують встановити національний рекорд – у море на каяках і SUP-бордах водночас вийдуть більш ніж 400 людей.