Мер Труханов записав відеовітання. У ньому зазначив, що на Землі є 12 міст, які мають назву Одеса.

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Вітання з Днем Одеси від Труханова

Але тільки в нашому (місті – 24 канал) влітку на пляжі продають гарячу кукурудзу, а дворики у центрі та на Молдаванці використовують як фотозону,

– заявив міський голова.

Він додав, що Одеса просякнута самоіронією, і його підкуповує ця чесність.

Кожного року у міста з'являється достатньо нових приводів для гордості. "Одеса росте, Одеса змінюється, в Одесу прагне молодь", – продовжив Труханов.

Міський голова наголосив, що тепер місто можуть відкрити для себе туристи зі всього світу. Найкращий спосіб передбачити майбутнє, переконаний політик, створити його.

"Ми вже живемо у найсучаснішому та найпопулярнішому місті в України", – зазначив він. Та підсумував, що для нього особисто Одеса – найкраще місто на Землі. На завершення Труханов привітав Одесу з днем народження.

До слова, відеовітання Труханов записав російською мовою.

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Важливо! Геннадій Труханов – один з найодіозніших політиків України. У нього кримінальне минуле та величезний багаж скандалів за плечима. Правоохоронці неодноразово розпочинали про нього кримінальні провадження, його затримували. Труханов не соромився одягати заборонену в Україні георгіївську стрічку. Однак, попри все, жителі Одеси у 2020 році знову обрали його мером міста.

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