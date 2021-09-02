Згадав про кукурудзу, самоіронію та розвиток: Труханов привітав одеситів з Днем міста

Одеса 2 вересня святкує День міста. Місцевих жителів вже привітав міський голова Геннадій Труханов. Він наголосив, що місто розвивається та стає привабливим для туристів зі всього світу.

Мер Труханов записав відеовітання. У ньому зазначив, що на Землі є 12 міст, які мають назву Одеса.

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Вітання з Днем Одеси від Труханова

Але тільки в нашому (місті – 24 канал) влітку на пляжі продають гарячу кукурудзу, а дворики у центрі та на Молдаванці використовують як фотозону,

– заявив міський голова.

Він додав, що Одеса просякнута самоіронією, і його підкуповує ця чесність.

Кожного року у міста з'являється достатньо нових приводів для гордості. "Одеса росте, Одеса змінюється, в Одесу прагне молодь", – продовжив Труханов.

Міський голова наголосив, що тепер місто можуть відкрити для себе туристи зі всього світу. Найкращий спосіб передбачити майбутнє, переконаний політик, створити його.

"Ми вже живемо у найсучаснішому та найпопулярнішому місті в України", – зазначив він. Та підсумував, що для нього особисто Одеса – найкраще місто на Землі. На завершення Труханов привітав Одесу з днем народження.

До слова, відеовітання Труханов записав російською мовою.

Труханов привітав одеситів з Днем міста: дивіться відео

Одеса відзначає День міста: що відомо про святкування

Цьогоріч Одесі виповнюється 227 років із дня заснування.

На естакаді Одеського порту відбудеться святковий концерт. Головним ведучим заходу буде Потап. Також одесити та гості міста зможуть послухати оркестр Hardi з хітами гурту Queen, гурти Mozgi, Jeff Scott Soto, Ace of Base, дует Artik & Asti. Також у місті виступить "Бумбокс".

А на пляжі Ланжерон планують встановити національний рекорд – у море на каяках і SUP-бордах водночас вийдуть більш ніж 400 людей.