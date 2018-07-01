Згадав про Ахметова і показав "Донбас-Арену": як Срна прощався з "Шахтарем"

Багаторічний капітан донецького "Шахтаря", 36-річний екс-гравець збірної Хорватії зворушливо попрощався зі своїми українськими вболівальниками.

22 червня стало відомо, що після 15 років виступів за "Шахтар" Срна переходить у Серію А і тепер захищатиме кольори італійського "Кальярі".

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У своєму Instagram Срна поділився спогадами про те, як потрапив до складу "гірників".

Коли в 2003 році я приїхав в футбольний клуб "Шахтар", я був ще дитиною, не знаючи, що від мене очікують і якими мають бути мої власні очікування. Навіть в своїх мріях я і не сподівався бути тут сьогодні, перевершивши всі свої очікування. Озираючись на 15 років назад в клубі, я дуже сильно пишаюся тим, що ми разом досягли: ці трофеї, медалі і зіграні матчі, але понад усе для мене стосунки, які у мене склалися з клубом, гравцями, менеджментом і нашими фанами,

– написав Даріо Срна.

За його словами, рішення покинути Україну видалось для нього одним із найважчим у життя, бо тут він "залишив свій дім, свою другу сім'ю і найважливіше своє серце".

Окрім фанів, у своєму прощальному дописі багаторічний капітан "Шахтаря" не забув подякувати і президентові донецького клуба, українському олігархові Рінату Ахметову.

За 15 років виступів у "Шахтарі" Даріо Срна завоював Кубок УЄФА, 10 разів ставав Чемпіоном України, 7 разів був володарем Кубка та 8 разів – Суперкубка України.