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Згадав про Ахметова і показав "Донбас-Арену": як Срна прощався з "Шахтарем"

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Даріо Срна попрощався з "Шахтарем"
Даріо Срна попрощався з "Шахтарем" / 24 Канал

Багаторічний капітан донецького "Шахтаря", 36-річний екс-гравець збірної Хорватії зворушливо попрощався зі своїми українськими вболівальниками.

22 червня стало відомо, що після 15 років виступів за "Шахтар" Срна переходить у Серію А і тепер захищатиме кольори італійського "Кальярі".

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У своєму Instagram Срна поділився спогадами про те, як потрапив до складу "гірників".

Коли в 2003 році я приїхав в футбольний клуб "Шахтар", я був ще дитиною, не знаючи, що від мене очікують і якими мають бути мої власні очікування. Навіть в своїх мріях я і не сподівався бути тут сьогодні, перевершивши всі свої очікування. Озираючись на 15 років назад в клубі, я дуже сильно пишаюся тим, що ми разом досягли: ці трофеї, медалі і зіграні матчі, але понад усе для мене стосунки, які у мене склалися з клубом, гравцями, менеджментом і нашими фанами,
– написав Даріо Срна.

За його словами, рішення покинути Україну видалось для нього одним із найважчим у життя, бо тут він "залишив свій дім, свою другу сім'ю і найважливіше своє серце".

Окрім фанів, у своєму прощальному дописі багаторічний капітан "Шахтаря" не забув подякувати і президентові донецького клуба, українському олігархові Рінату Ахметову.

 

When I arrived in FC Shakhtar in 2003 I was still a child,not knowing what was expected of me, nor what my own self expectations were. Not even in my dreams did I expect to be here today, having surpassed them all. Looking back on my last 15 years in the club, I am extremely proud what we have together achieved; all the trophies, medals and matches played but above all the relationships I have built with the club, its players, management and our fans. Leaving Ukraine has been one of the hardest moments in my life, as I have left behind me my home, my family and most importantly my heart! That heart will forever stay with you, my fans, as because of you I have fulfilled all my dreams and more. Even during my hardest times you have stayed loyal and supportive and I owed it to you more than anyone else to prove my integrity . I also take this opportunity to thank The Clubs president Rinat Akhmetov for everything he has done for me over the years and for always believing in me! Forever yours, Darijo 33️ Когда в 2003 году я приехал в футбольный клуб "Шахтер", я был ещё ребенком, не зная, что от меня ожидают и какими должны быть мои собственные ожидания. Даже в своих мечтах я и не надеялся быть здесь сегодня, превзойдя все свои ожидания . Оглядываясь на 15 лет назад в клубе, я очень сильно горжусь тем, что мы вместе достигли: эти трофеи, медали и сыгранные матчи, но превыше всего для меня отношения, которые у меня сложились с клубом, игроками, менеджментом и нашими фанами. Уезжая из Украины было одним из самых тяжелых моментов в моей жизни, я оставил свой дом, свою вторую семью и самое важное моё сердце! Моё сердце всегда останется с Вами, моими фанами, ради Вас я выполнил все свои мечты и даже более того. Даже в самые трудные времена для меня Вы всегда были лояльны ко мне и поддерживали меня, и я должен Вам, больше чем кому- либо другому доказать свою принципиальность и честность. А также хочу поблагодарить Президента клуба, Рината Ахметова за всё, что он сделал для меня за эти годы и за его веру в меня! Ваш навсегда, Дарио 33 ️

Допис, поширений darijosrna (@darijosrna)

За 15 років виступів у "Шахтарі" Даріо Срна завоював Кубок УЄФА, 10 разів ставав Чемпіоном України, 7 разів був володарем Кубка та 8 разів – Суперкубка України.

Теги: Новини України Шахтар Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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