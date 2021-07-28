Згоріла іномарка за півтора мільйона: на Дніпропетровщині гасили недешеву пожежу – фото
Джерело:ДСНС Дніпропетровщини
У Кам'янському на Дніпропетровщині загорівся автомобіль Lexus RX 300. Туди одразу приїхали рятувальники, однак транспорт все ж дуже постраждав.
Інцидент трапився на вулиці Сачко в Заводському районі міста. Рятувальникам про це повідомили 28 липня о 2:45 ночі.
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Що саме згоріло
Автомобіль у момент загоряння був запаркований. Вогонь пошкодив панель приладів, моторний відсік, бампер та двері багажника. Загальна площа пожежі – 3 квадратних метри.
Рятувальники повністю погасили полум'я о 2:58. До цього залучи 5 працівників ДСНС.
Яка причина загоряння – наразі невідомо. В офіційних салонах Lexus модель RX 300 коштує 1 517 333 гривень.
Капот автомобіля, який згорів у Кам'янському