Згоріла іномарка за півтора мільйона: на Дніпропетровщині гасили недешеву пожежу – фото

28 липня 2021 , 17:53
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Джерело:

ДСНС Дніпропетровщини

У Кам'янському на Дніпропетровщині загорівся автомобіль Lexus RX 300. Туди одразу приїхали рятувальники, однак транспорт все ж дуже постраждав.

Інцидент трапився на вулиці Сачко в Заводському районі міста. Рятувальникам про це повідомили 28 липня о 2:45 ночі.

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Автомобіль Lexus, який згорів на Харківщині 

Що саме згоріло

Автомобіль у момент загоряння був запаркований. Вогонь пошкодив панель приладів, моторний відсік, бампер та двері багажника. Загальна площа пожежі – 3 квадратних метри.

Рятувальники повністю погасили полум'я о 2:58. До цього залучи 5 працівників ДСНС.

Яка причина загоряння – наразі невідомо. В офіційних салонах Lexus модель RX 300 коштує 1 517 333 гривень.


Капот автомобіля, який згорів у Кам'янському 

Зверніть увагу! На вулиці Пекарській біля Львівського медуніверситету виникла пожежа. Там згоріли три автомобілі, а також одна автівка пошкодилась. Вогонь міг перекинутися на будівлю, одна його вчасно погасили.
Автор: Олександр Марчак