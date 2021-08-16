Вщент згорів великий магазин конфіскату в Одесі: відео, фото

На вулиці Іцхака Рабина в Одесі вночі 16 серпня загорівся торговий павільйон "Конфіскат". Вогонь знищив частину одягу та взуття, які там продавали.

Однак люди внаслідок цього займання не постраждали. До рятувальників щодо інциденту звернулися о 01:49.

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Наслідки пожежі павільйону "Конфіскат" в Одесі: дивіться відео "Думская"

Полум'я швидко поширювалось

Після початку пожежі полум'я швидко розповсюджувалось по легкозаймистих матеріалах і оздобленню. Тому на момент прибуття вогнеборців загальна площа займання була вже 400 квадратних метрів. Це приблизно половина площі всього павільйону, де це сталося.

Пожежа в павільйоні "Конфіскат" в Одесі / Фото ДСНС і "Думская"

До гасіння залучили 39 рятувальників, які використовували 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Яка причина пожежі – наразі невідомо.

На відео пожежі помітно, що площа займання була справді дуже великою. Вогонь був на більшості даху цієї будівлі.

Дивіться відео пожежі павільйону "Конфіскат": дивіться відео "Думская"

Інші пожежі на ринках

9 вересня на "Комунальному" ринку в Харкові теж загорілися торгові павільйони. Однак там це трапилося посеред дня. Загалом згоріли 3 павільйони, від яких залишилися тільки каркаси та частини гідроізоляції стін. Пожежу загасили приблизно за 20 хвилин.

26 червня спалахнула ринок у Чугуєві на Харківщині. Там вогонь охопив площу понад 600 квадратних метрів. Чорного дим, який підіймався в небо, було видно на кілька кілометрів навколо. Згодом стало відомо, що загорілися будівельні павільйони, де була фарба.