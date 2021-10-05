Про це повідомила матір потерпілого в місцевому телеграм-каналі 5 жовтня. Також вона оприлюднила відео з камер спостереження, які зняли цей інцидент.

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Довідка хлопчика з травматології / Фото телеграму "Ху***ая Одесса"

Сам присів до собаки

Це сталося у дворі будинку на Семена Палія, 22а. На записі видно, що хлопець сам підійшов до одного з собак і присів. При цьому тварина не була агресивною та навіть смикала хвостом.

Проте буквально за кілька секунд підбіг інший пес, який почав гавкати. Це збурило інших і школяра оточили 6 собак. Жінка розповіла, що цих тварин там періодично підгодовують люди, які приїжджають на білому джипі. Їх просили це не робити у дворі, проте це було безрезультатно.

Напад собак на школяра: дивіться відео телеграму "Ху***ая Одесса"