Зграя собак накинулася на жительку Дніпра: спокійно йшла та тварин не підбурювала

На жительку Дніпра 8 жовтня накинулася зграя собак. Проте жінці неймовірно пощастило, оскільки поряд проходив чоловік, який відігнав тварин.

Це сталося приблизно о 7 годині ранку на вулиці Коробова. Жінка розповіла в мережі, що вона йшла цілком спокійно та не робила нічого, що могло спровокувати тварин. Також додала, що внаслідок інциденту, в неї були лише порвані штани.

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Порадили звертатися до поліції

Потерпіла сказала що не розуміє, чому пси почали кидатись. Мовляв, йшла спокійно під наркотиками чи напідпитку не була.

Після цього вона звернулася на "гарячу лінію" міста, де розповіла про інцидент. Там сказали, що прийняли заявку та передадуть її компетентному комунальному підприємству – "Зооконтроль". Окрім цього, оператор порекомендував звернутися по допомогу до правоохоронців.

Ймовірно, оператор забув

Однак "Наше місто" повідомляє, що оператор, ймовірно, забув про цю подію. Або, можливо, він не планував передати інформацію "Зооконтролю".

Сьогодні за графіком у нас був рейд на Червоному Камені. На вулиці Савкіна відловили двох собак. Про цю ситуацію чую вперше. Ніхто не дзвонив.

– сказали відділі приймання заявок підприємства.

Також додали, що жителям Дніпра в таких ситуаціях варто звертатися одразу в "Зооконтроль". Тоді значно більший шанс, що безпритульних тварин заберуть. Це можна зробити за номерами 098-172-85-99 або 068-828-22-55.

Що роблять з відловленими собаками

Впійманих псів садять на карантин, де спостерігають за ними 12 днів. Після цього, якщо собака не стерилізований, його стерилізують і вакцинують. Тому загалом тварина перебуває в "Зооконтролі" приблизно 3 тижні. Якщо за цей час не вдається тварину прилаштувати в добрі руки, її випускають назад.

Також представниця підприємства зауважила, що собаки на людей просто так не кидаються. Інколи таке трапляється, якщо тварину часто били чи знущалися з неї. У таких випадках пси сприймають людей як ворогів.

Проте найчастіше агресія вуличних собак зумовлена захистом кормової бази. Тобто люди в більшості випадків неправильно годують бездомних тварин.

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Сьогодні в 6-50 біля АТБ на вулиці Коробова зграя милих стерилізованих чи ні собачок напала на мене, розірвала нові штани й спасибі не байдужому чоловіку, який відігнав їх від мене, справа не дійшла до тілесних ушкоджень.

Відразу уточнюю, я не алко- чи наркозалежна, йшла спокійно, не розмахуючи руками й не підстрибом. Рівно пів року тому на цьому місці собаки напали на мою знайому і там була набагато складніша ситуація з тілесними ушкодженнями. Зооконтроль тільки стерилізує, а гаряча лінія Філатова, хоч і прийняли заяву, але порекомендували звернутися в поліцію.

Підкажіть як розв'язати проблему з бездомними тваринами у нас на районі.