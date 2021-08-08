Жадан також розповів історію створення цієї збірки та про свою останню зустріч з Ройтбурдом. За його словами, у свої останні дні художнику бракувало сил, але він намагався не втрачати оптимізму.
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Ідея створення збірки з'явилася ще рік тому
Сергій Жадан розповів, що Олександр Ройтбурд часто читав свої вірші на застіллях у компанії друзів і саме він вмовив художника видати власну збірку. Роботу над нею взяв на себе поет на знак вдячності за те, що художник колись оформив його збірку.
Саша (Олександр Ройтбурд – 24 канал) внутрішньо скривився, але погодився. Зібрав рукопис, дав почитати. Це були дивні, цікаві вірші, не зовсім подібні на його картини (цим, по-своєму, і цікаві), в яких було багато еросу, Одеси, печалі,
– написав Жадан.
Портрет автора збірки письменник намалював з фото, яке надіслав Ройтбурд у той час, коли уже хворів.
Збірка поезій Ройтбурда вийде уже у вересні / Фото з фейсбуку Сергія Жадана
Жадан навідував Ройтбурда незадовго до смерті
Письменник також розповів про останню зустріч з видатним художником, яка відбулася за декілька тижнів до його смерті. За свідченнями Жадана, Ройтбурд був виснажений і "тримався як міг". Та художник переконував, що зараз помирати він не збирається.
Хотілось йому вірити. Хотілося думати, що він усе контролює. Хотілося сподіватись, що у нього вийде перехитрити смерть. Не вийшло. У смерті завжди є пару додаткових аргументів,
– розповів Жадан.
На завершення допису письменник зробив маленький анонс збірки. За словами Жадана у збірці художник постане цікавим, яскравим, парадоксальним та несподіваним.
Смерть Олександра Ройтбурда: головне
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- Однією із ймовірних причин у ЗМІ назвали онкологію, однак родичі художника не коментують цю версію.
- Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко запевнив, що тепер в Одесі мусять зробити музей сучасного мистецтва, про який Ройтбурд мріяв довгий час.
- До будівлі Одеського художнього музею люди приносять квіти. Ймовірно, прощання з митцем відбудеться 11 – 12 серпня.