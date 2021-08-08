Жадан також розповів історію створення цієї збірки та про свою останню зустріч з Ройтбурдом. За його словами, у свої останні дні художнику бракувало сил, але він намагався не втрачати оптимізму.

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Ідея створення збірки з'явилася ще рік тому

Сергій Жадан розповів, що Олександр Ройтбурд часто читав свої вірші на застіллях у компанії друзів і саме він вмовив художника видати власну збірку. Роботу над нею взяв на себе поет на знак вдячності за те, що художник колись оформив його збірку.

Саша (Олександр Ройтбурд – 24 канал) внутрішньо скривився, але погодився. Зібрав рукопис, дав почитати. Це були дивні, цікаві вірші, не зовсім подібні на його картини (цим, по-своєму, і цікаві), в яких було багато еросу, Одеси, печалі,

– написав Жадан.

Портрет автора збірки письменник намалював з фото, яке надіслав Ройтбурд у той час, коли уже хворів.



Збірка поезій Ройтбурда вийде уже у вересні / Фото з фейсбуку Сергія Жадана

Жадан навідував Ройтбурда незадовго до смерті

Письменник також розповів про останню зустріч з видатним художником, яка відбулася за декілька тижнів до його смерті. За свідченнями Жадана, Ройтбурд був виснажений і "тримався як міг". Та художник переконував, що зараз помирати він не збирається.

Хотілось йому вірити. Хотілося думати, що він усе контролює. Хотілося сподіватись, що у нього вийде перехитрити смерть. Не вийшло. У смерті завжди є пару додаткових аргументів,

– розповів Жадан.

На завершення допису письменник зробив маленький анонс збірки. За словами Жадана у збірці художник постане цікавим, яскравим, парадоксальним та несподіваним.

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