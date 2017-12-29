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Жадан охарактеризував час, в якому зараз живе Україна

21:21, 29 грудня 1941 Читать новость на русском
Сергій Жадан
Сергій Жадан / 24 Канал

Зараз в Україні триває доволі непростий час – час безкінечної війни. Крім того, сьогодні ніхто не може твердо та чітко сказати, коли завершиться конфлікт на Донбасі, навіть ті, хто його розпочав.

Таку думку висловив відомий український письменник Сергій Жадан, передає ТСН.

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"Доводиться жити з розумінням того, що завтра нічого не закінчиться, і що вже сьогодні слід бути до цього готовим. Доводиться жити з розумінням того, що живеш не в найкращі часи. Проте відмовитись від них — від цих часів — усе одно не можеш. Оскільки в такому разі доведеться відмовитись від самого себе, від важливих і потрібних тобі речей, від людей, які на тебе сподіваються, від слів, які говорив і в які вірив", – підкреслює він.

За його словами, у такому разі лише залишається триматися за цей час – рваний і непростий – балансувати в повітрі, зрушувати його, спрямовувати в необхідному напрямку.

"Ніхто не буде згадувати цей час із замилуванням, із солодкою ностальгією. Проте дуже важливо мати в майбутньому можливість сказати: я пам’ятаю все, все до останнього слова, до найменшого спалаху й вигуку, я можу свідчити про все, що бачив, я готовий відповідати за все, що сказав і почув, я готовий підтвердити кожен знак і кожну літеру. Час не закінчується, він перетікає далі", – додає письменник.

Водночас він зауважив, коли цей час стане історією та перетвориться на спільне минуле, ми будемо, принаймні самі для себе, розбиратися в усьому, що відбувалось, будемо шукати відповіді на питання, які сьогодні навіть не виникають, будемо виступати в ролі очевидців — максимально об’єктивних, максимально неупереджених.

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"Теперішнє, в якому ми перебуваємо, стає історією ще до того, як перетворитись на минуле, як відійти в нашу пам’ять. Пізніше, за інших, кращих обставин, не сумніваюсь, буде знайдено безліч слів на означення цих років, цього часового проміжку. Як говоритимуть про ці часи? Як про драматичні, безперечно. Як про трагічні. Можливо, як про героїчні. Зрозуміло, що героїка залишиться, знайде своє місце, стане обов’язковим елементом, можливо навіть – загальним місцем", – резюмував Сергій Жадан.

Теги: Новини України Новини політики Новини культури LifeStyle Література Сергій Жадан
Джерело: 24 Канал
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