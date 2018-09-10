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Жадан потішить новою книгою і візьме творчу паузу: деталі несподіваної заяви

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Сергій Жадан візьме творчу паузу тривалістю в рік
Сергій Жадан візьме творчу паузу тривалістю в рік / 24 канал

14 вересня у Київському будинку офіцерів український письменник Сергій Жадан особисто презентує нову збірку віршів "Антена" своїм столичним шанувальникам. А після презентації книги у 5 містах не проводитиме літературних читань рік.

Про це йдеться на Facebook-сторінці події.

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"Антена" складається з 80 поезій письменника, зібраних під новою обкладинкою.

Біблійні цитати й газетна хроніка, інтимний щоденник і церковні проповіді. За допомогою рим і ритмів "Антена" дає можливість піймати зміни й порухи в довколишньому повітрі, допомагає налаштуватись на радіочастоту, що надає віри й любові,
 інформують в описі події.

Сам автор називає книгу "поетичним звітом".

Цікаво, що 150 ілюстрацій на 300 сторінок тексту збірки зробив харківський художник Гамлет Зінківський. Той самий, через зафарбований мурал якого у Харкові досі тривають місцеві баталії…

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Повідомляють у спільноті, що це остання зустріч з найпопулярнішим українським письменником сучасності у Києві. У своєму інтерв'ю Країна.ФМ він проінформував, що візьме творчу паузу і рік не проводитиме літературних вечорів.

Тому презентація "Антени"  прекрасна можливість особисто поспілкуватися з автором перед перервою. Придбати квитки можна тут. 

Нагадаємо, одразу після презентації "Антени" в 5 містах України, в кінотеатрах відбудеться прем'єра фільму "Дике поле" за романом Сергія Жадана "Ворошиловград" про події 2010-го року в Старобільську Луганської області. 

Теги: Новини України LifeStyle Анонс Сергій Жадан Новини культури Література Книги
Джерело: 24 канал
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