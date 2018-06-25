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"Жах і обурення": у МЗС відреагували на напад на табір ромів у Львові

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В українському МЗС відреагували на напад на табір ромів у Львові
В українському МЗС відреагували на напад на табір ромів у Львові / islam.in.ua

В українському МЗС відреагували на напад на табір ромів у Львові в результаті якого загинула людина та ще 4 осіб отримали поранення. У відомстві сподіваються на швидке встановлення істини та притягнення до відповідальності винних.

Про це інформують у прес-центрі Міністерства закордонних справ України.

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Останні повідомлення про зухвалий нічний напад на поселення ромів у Львівській області викликали жах і обурення. Це не перший випадок злочинів проти ромської громади на ґрунті ненависті, але цього разу його наслідком стала втрата життя людини – життя, яке становить найбільшу цінність і є основою всіх інших прав людини,
– йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначають, що встановлення істини та притягнення до відповідальності винних у скоєнні злочинів є тим, чого сьогодні потребує українське суспільство.

"Це також є важливою частиною міжнародно-правових зобов’язань України за багатьма міжнародними договорами нашої держави – починаючи з Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Підтвердження відданості цим зобов’язанням є справою честі для країни, яка вже майже п’ять років захищає своє право на демократичні цінності у боротьбі з військовою агресією Росії", – додали у відомстві.

Окрім цього, там констатували, що у Європі почастішали антимігрантські та антиромські настрої, Україна ж не стала виключенням. У МЗС наголосили, що наразі державі слід працювати над виробленням реальної загальноєвропейської політики з подолання цих негативних трендів.

Теги: Новини України Новини політики Жертви Роми Новини Львова МЗС України
Джерело: 24 Канал
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