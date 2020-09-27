У Києві на Наддніпрянському шосе сталася смертельна ДТП. Вантажний автомобіль Mercedes, який перевозив землю, перекинувся на бік.

ДТП сталася зранку 27 вересня на мості Патона. На місці інциденту перебувають медики, рятувальники та поліція. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Dtp.kiev.ua.

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Приблизно о 9.00 водій за кермом вантажного автомобіля-самоскида марки Mercedes-Benz Actros рухався на спуск з'їздом з боку бульвару Дружби Народів до Наддніпрянського шосе. Він не впорався з керуванням та наїхав на металевий відбійник, яким обмежується правий край проїзної частини.

Внаслідок цього автомобіль перекинувся та водій самоскида загинув. Правоохоронці з'ясовують подробиці ДТП.



Смертельна ДТП у Києві / Фото з Kiev.ua



Через серйозну ДТП помер водій / Фото з Kiev.ua



ДТП на мості Патона / Фото з Kiev.ua



Деталі страшної ДТП у Києві / Фото з Kiev.ua

Дивіться деталі смертельної ДТП у Києві: відео