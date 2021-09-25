Що відомо про загиблого поліцейського
32-річний Незгодінський був старшим оперуповноваженим Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки. У правоохоронних органах він пропрацював 11 років.
Актуально Понад годину пролежали в очікуванні швидкої: на Одещині сталася ДТП з постраждалими
Був професіоналом своєї справи, надійним колегою та чудовим другом. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Володимира. Це наша спільна втрата і спільний біль,
– наголосили у поліції Одеської області.
У загиблого залишилися батьки, дружина та 8-річна донька.
Деталі смертельної ДТП на Одещині
- Аварія трапилася у селі Кам'янка 24 вересня.
- Автомобіль Citroën зіштовхнувся із вантажівкою, яка їхала на зустрічній смузі.
- Ушкодження отримали всі пасажири та водій мікроавтобуса. Серед них – 6-річний хлопчик.
- Телеграм-канал "Одеса Сейчас" писав, що постраждалі понад годину пролежали на землі чекаючи на швидку допомогу.
- У бусі, ймовірно, перебували працівники поліції.
- Винуватцем аварії буцімто був поліцейський, який здійснював обіг.
На Одещині трапилася смертельна ДТП / Фото телеграм-каналу "Одеса Сейчас"