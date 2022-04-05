Жахлива трагедія під селом Луб'янка: там окупанти розстріляли цивільні автомобілі з людьми

Під селом Луб'янка, що на Київщині, окупанти обстріляли автомобілі з мирними людьми. Усіх пасажирів трьох автівок окупанти вбили.

Страшну правду розповів 5 квітня Антон Геращенко в телеграмі. Вороги відкрили вогонь на Старо-Бородянській трасі, що на Київщині.

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Вороги розстріляли мирних громадян України з кулемета

Зокрема 5 квітня стало відомо, що під селом Луб'янка на Старо-Бородянській трасі окупанти розстріляли три цивільні автомобілі.

З боку села на цивільних виїхав бронеавтомобіль орків і без жодних причин розстріляв їх із кулемета. Peugeot з номером ІННА спалахнув, бо багажнику були каністри з бензином, тіло повністю згоріло,

– мовиться у повідомленні.

Всі інші тіла людей, ймовірно, можна впізнати. Їх окупанти цинічно вбили просто в автомобілях.

Окупанти як звірі розстріляли мирних людей в авто на Київщині / Фото Pravda Gerashchenko

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким всіх загиблих та поранених. Цинічний окупант має бути покараний за всі звірства на Українській землі!