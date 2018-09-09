21:01
9 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
25°C 13°C
  • понеділок
    19°C 12°C
  • вівторок
    21°C 15°C
  • середа
    20°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Жахлива аварія на Фонтані в Одесі та запекла битва митця з комунальниками – топ-5 відео тижня

119
Топ-5 відео тижня
Топ-5 відео тижня / 24 канал

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Смертельна ДТП в Одесі

Увечері 8 вересня в Одесі на 6-й станції Фонтану трапилась смертельна ДТП – авто BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Skoda та влетіло в зупинку з людьми. За словами речниці ГПУ Лариси Сарган, імовірного винуватця ДТП затримали – ним виявився 27-річний одесит.

Внаслідок жахливої ДТП загинуло троє осіб. Двоє – чоловік та жінка – на місці інциденту. Це – Сергій Каминській, 1966 року народження та Алла Брятко, 1963 року народження. Ще одна жертва померла у кареті швидкої допомоги. Це – поки неопізнаний чоловік.

Відео: подробиці смертельної аварії на 6-ій Фонтану в Одесі

Авіакатастрофа на Трухановому острові у Києві

Уранці 6 вересня у Києві на Трухановому острові упав гелікоптер. На щастя, у цій аварії жертв немає, проте є двоє потерпілих, які перебувають у лікарні. Власником гвинтокрила виявився бізнесмен Юрій Косюк.

У повітрі вертоліт пробув менше хвилини. Тільки вилетів з бази на Гідропарку, аж раптом щось пішло не так. Місцеві рибалки саме розклали вудки і почули незвичний гуркіт.

"Вже за 10 хвилин рибалки побачили, як до місця падіння пливуть водолази, з'їжджаються автомобілі поліції, медики та рятувальники. Ті одразу ж почали витягувати з кабіни двох чоловіків: 62-річного командира та 70-річного пілота гелікоптеру."Почули звук наближення вертольота. Він летів низько-низько і наближався просто на нас. Раптом якийсь хлопок і хруст поломаного гвинтокрила. Коли він падав, ми ховались за деревами. Якби він нас тут накрив, то невідомо що було б, може якийсь вибух", – розповіли очевидці.

Відео: авіакатастрофа на Трухановому острові у Києві

Які телеканали активно піарять "своїх" політиків

За рік до виборів міста "потопають" у білбордах, партії пишуть листівки. Однак найпотужнішим інструментом впливу на виборців лишаються телеканали, які для власників – далеко не бізнес.

Більшість каналів пов'язуються з тим чи іншим власником. А власник є пов'язаний з тою чи іншою політичною силою. Нині є так звані сепаратистські канали, хоча я не дуже впевнений наскільки вони сепаратистські, це "112", NewsOne, "5 канал" відомо, що президентський, а також президентським каналом є "Прямий канал,
– розповів політтехнолог Сергій Гайда.

Працює це так: олігарх володіє телеканалом. Через телеекрани він просуває своїх політиків, завойовує довіру і голоси. Його люди проходять у парламент і обслуговують інтереси того самого олігарха. Коло замкнулось.

Відео: дослідження "передвиборчих агіток" на телеканалах

Смертельний землетрус у Японії

Японію раз за разом накривають природні катаклізми. Спершу заходом країни пройшов найпотужніший за останні 25 років тайфун Джебі, здіймав височенні хвилі на морі, валив дерева, зривав дахи з будинків та розкидав по дорозі автомобілі. По собі залишив жахливі наслідки та людські жертви – забрав життя щонайменше 11 людей.

Та не встигли японці оговтатись від тайфуну, як країну струсонув потужний землетрус. Стихія магнітудою майже у 7 балів вирувала на півдні острова Хоккайдо. Підземні поштовхи почалися за 26 кілометрів від населеного пункту Тітосе на глибині майже 40 кілометрів.

Відео, як Японію тероризують катаклізми

Битва митців та комунальників у Харкові

У Харкові триває справжня війна між комунальниками та митцями: на стіні одної із трансформаторних підстанцій мешканці сусіднього будинку замалювали мурал художника Гамлета Зіньківського. Такі дії обурили прихильників творчості митця.

А далі до конфлікту долучилися і співробітники житлового управління. І коли ця історія дісталася соціальних мереж – почалась битва за місце на стіні.

У стіни трансформаторної підстанції з'явилася навіть власна Instagram-сторінка, яка взялася висвітлювати розгортання п'єси, дійовими особами якої є один митець, пара незадоволених пенсіонерів та декілька літрів сірої фарби.

Відео: у Харкові художники та комунальники не поділять стіну трансформаторної підстанції

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Одеси Відео тижня Новини Харкова
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
сьогодні, 20:02 Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
Смертельна аварія на Фонтані в Одесі: останні новини
сьогодні, 19:43 Смертельна аварія на Фонтані в Одесі: останні новини
Жахлива аварія на Фонтані в Одесі та запекла битва митця з комунальниками – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Жахлива аварія на Фонтані в Одесі та запекла битва митця з комунальниками – топ-5 відео тижня
Автокефалія в Україні, можливий дефолт, новий "голова" "ДНР", хімвикиди в Криму: підсумки тижня
сьогодні, 19:01 Автокефалія в Україні, можливий дефолт, новий "голова" "ДНР", хімвикиди в Криму: підсумки тижня
Анастасія Ковач-Петрушенко
Топ-3 міфи про необхідність встановлення "ринкової" ціни на газ для населення
сьогодні, 18:00 Топ-3 міфи про необхідність встановлення "ринкової" ціни на газ для населення
Вікторія Войціцька
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Топ-новини: Тайсон може переїхати в Туреччину, ПСЖ підсилився чемпіоном світу
 25 грудня 2016 , 07:30
Skoda Superb "на бляхах" - з прицілом на утилізацію
 17 червня , 08:44
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук