Жахлива аварія на Фонтані в Одесі та запекла битва митця з комунальниками – топ-5 відео тижня

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Смертельна ДТП в Одесі

Увечері 8 вересня в Одесі на 6-й станції Фонтану трапилась смертельна ДТП – авто BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Skoda та влетіло в зупинку з людьми. За словами речниці ГПУ Лариси Сарган, імовірного винуватця ДТП затримали – ним виявився 27-річний одесит.

Внаслідок жахливої ДТП загинуло троє осіб. Двоє – чоловік та жінка – на місці інциденту. Це – Сергій Каминській, 1966 року народження та Алла Брятко, 1963 року народження. Ще одна жертва померла у кареті швидкої допомоги. Це – поки неопізнаний чоловік.

Відео: подробиці смертельної аварії на 6-ій Фонтану в Одесі

Авіакатастрофа на Трухановому острові у Києві

Уранці 6 вересня у Києві на Трухановому острові упав гелікоптер. На щастя, у цій аварії жертв немає, проте є двоє потерпілих, які перебувають у лікарні. Власником гвинтокрила виявився бізнесмен Юрій Косюк.

У повітрі вертоліт пробув менше хвилини. Тільки вилетів з бази на Гідропарку, аж раптом щось пішло не так. Місцеві рибалки саме розклали вудки і почули незвичний гуркіт.

"Вже за 10 хвилин рибалки побачили, як до місця падіння пливуть водолази, з'їжджаються автомобілі поліції, медики та рятувальники. Ті одразу ж почали витягувати з кабіни двох чоловіків: 62-річного командира та 70-річного пілота гелікоптеру."Почули звук наближення вертольота. Він летів низько-низько і наближався просто на нас. Раптом якийсь хлопок і хруст поломаного гвинтокрила. Коли він падав, ми ховались за деревами. Якби він нас тут накрив, то невідомо що було б, може якийсь вибух", – розповіли очевидці.

Відео: авіакатастрофа на Трухановому острові у Києві

Які телеканали активно піарять "своїх" політиків

За рік до виборів міста "потопають" у білбордах, партії пишуть листівки. Однак найпотужнішим інструментом впливу на виборців лишаються телеканали, які для власників – далеко не бізнес.