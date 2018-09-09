Жахлива аварія на Фонтані в Одесі та запекла битва митця з комунальниками – топ-5 відео тижня
Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
Смертельна ДТП в Одесі
Увечері 8 вересня в Одесі на 6-й станції Фонтану трапилась смертельна ДТП – авто BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Skoda та влетіло в зупинку з людьми. За словами речниці ГПУ Лариси Сарган, імовірного винуватця ДТП затримали – ним виявився 27-річний одесит.
Внаслідок жахливої ДТП загинуло троє осіб. Двоє – чоловік та жінка – на місці інциденту. Це – Сергій Каминській, 1966 року народження та Алла Брятко, 1963 року народження. Ще одна жертва померла у кареті швидкої допомоги. Це – поки неопізнаний чоловік.
Відео: подробиці смертельної аварії на 6-ій Фонтану в Одесі
Авіакатастрофа на Трухановому острові у Києві
Уранці 6 вересня у Києві на Трухановому острові упав гелікоптер. На щастя, у цій аварії жертв немає, проте є двоє потерпілих, які перебувають у лікарні. Власником гвинтокрила виявився бізнесмен Юрій Косюк.
У повітрі вертоліт пробув менше хвилини. Тільки вилетів з бази на Гідропарку, аж раптом щось пішло не так. Місцеві рибалки саме розклали вудки і почули незвичний гуркіт.
"Вже за 10 хвилин рибалки побачили, як до місця падіння пливуть водолази, з'їжджаються автомобілі поліції, медики та рятувальники. Ті одразу ж почали витягувати з кабіни двох чоловіків: 62-річного командира та 70-річного пілота гелікоптеру."Почули звук наближення вертольота. Він летів низько-низько і наближався просто на нас. Раптом якийсь хлопок і хруст поломаного гвинтокрила. Коли він падав, ми ховались за деревами. Якби він нас тут накрив, то невідомо що було б, може якийсь вибух", – розповіли очевидці.
Відео: авіакатастрофа на Трухановому острові у Києві
Які телеканали активно піарять "своїх" політиків
За рік до виборів міста "потопають" у білбордах, партії пишуть листівки. Однак найпотужнішим інструментом впливу на виборців лишаються телеканали, які для власників – далеко не бізнес.
Більшість каналів пов'язуються з тим чи іншим власником. А власник є пов'язаний з тою чи іншою політичною силою. Нині є так звані сепаратистські канали, хоча я не дуже впевнений наскільки вони сепаратистські, це "112", NewsOne, "5 канал" відомо, що президентський, а також президентським каналом є "Прямий канал,
– розповів політтехнолог Сергій Гайда.
Працює це так: олігарх володіє телеканалом. Через телеекрани він просуває своїх політиків, завойовує довіру і голоси. Його люди проходять у парламент і обслуговують інтереси того самого олігарха. Коло замкнулось.
Відео: дослідження "передвиборчих агіток" на телеканалах
Смертельний землетрус у Японії
Японію раз за разом накривають природні катаклізми. Спершу заходом країни пройшов найпотужніший за останні 25 років тайфун Джебі, здіймав височенні хвилі на морі, валив дерева, зривав дахи з будинків та розкидав по дорозі автомобілі. По собі залишив жахливі наслідки та людські жертви – забрав життя щонайменше 11 людей.
Та не встигли японці оговтатись від тайфуну, як країну струсонув потужний землетрус. Стихія магнітудою майже у 7 балів вирувала на півдні острова Хоккайдо. Підземні поштовхи почалися за 26 кілометрів від населеного пункту Тітосе на глибині майже 40 кілометрів.
Відео, як Японію тероризують катаклізми
Битва митців та комунальників у Харкові
У Харкові триває справжня війна між комунальниками та митцями: на стіні одної із трансформаторних підстанцій мешканці сусіднього будинку замалювали мурал художника Гамлета Зіньківського. Такі дії обурили прихильників творчості митця.
А далі до конфлікту долучилися і співробітники житлового управління. І коли ця історія дісталася соціальних мереж – почалась битва за місце на стіні.
У стіни трансформаторної підстанції з'явилася навіть власна Instagram-сторінка, яка взялася висвітлювати розгортання п'єси, дійовими особами якої є один митець, пара незадоволених пенсіонерів та декілька літрів сірої фарби.
Відео: у Харкові художники та комунальники не поділять стіну трансформаторної підстанції