Жахлива аварія на одеській трасі: список загиблих і постраждалих
Стало відомо, хто загинув у моторошній ДТП, що трапилась на одеській трасі вдень 21 вересня. Так, наймолодшій жертві жахливої автотрощі було всього 17 років, найстаршій – 45.
Поіменний список загиблих і постраждалих оприлюднила Великодолинська селищна рада. У жахливій автокатастрофі загинула також сімейна пара, чоловікові було 34 роки, дружині – 31 рік.
Основне: У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі
Загиблі:
- Водій мікроавтобуса Тагієв Руслан Каримович, 1984 року народження;
- Чіпуріна Юлія Володимирівна, 1989 року народження;
- Невечеря Сергій Петрович, 1974 року народження;
- Саустьян Христина Сергіївна, 2001 року народження;
- Щербицький Андрій Анатолійович, 1977 року народження;
- Шпинь Ольга Анатоліївна, 1988 року народження;
- Шпинь Петро Миколайович, 1985 року народження;
- Редькін Марк Анатолійович, 2002 року народження;
- невідомий, приблизно 30 – 35 років (дані встановлюються).
Постраждалі:
- Водій вантажівки – громадянин Орловський, 1971 року народження. У нього перелом руки і ноги.
- Колат І.Г., 1980 року народження;
- громадянин Ніколайчук, 1952 року народження;
- громадянка Терешенок, 1988 року народження.
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