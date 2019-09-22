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      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Жахлива аварія на одеській трасі: список загиблих і постраждалих

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      ДТП на одеській трасі
      ДТП на одеській трасі / Фото із соцмереж

      Стало відомо, хто загинув у моторошній ДТП, що трапилась на одеській трасі вдень 21 вересня. Так, наймолодшій жертві жахливої автотрощі було всього 17 років, найстаршій – 45.

      Поіменний список загиблих і постраждалих оприлюднила Великодолинська селищна рада. У жахливій автокатастрофі загинула також сімейна пара, чоловікові було 34 роки, дружині – 31 рік.

      Основне: У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі

      Загиблі:

      1. Водій мікроавтобуса Тагієв Руслан Каримович, 1984 року народження;
      2. Чіпуріна Юлія Володимирівна, 1989 року народження;
      3. Невечеря Сергій Петрович, 1974 року народження;
      4. Саустьян Христина Сергіївна, 2001 року народження;
      5. Щербицький Андрій Анатолійович, 1977 року народження;
      6. Шпинь Ольга Анатоліївна, 1988 року народження;
      7. Шпинь Петро Миколайович, 1985 року народження;
      8. Редькін Марк Анатолійович, 2002 року народження;
      9. невідомий, приблизно 30 – 35 років (дані встановлюються).

      Постраждалі:

      1. Водій вантажівки – громадянин Орловський, 1971 року народження. У нього перелом руки і ноги.
      2. Колат І.Г., 1980 року народження;
      3. громадянин Ніколайчук, 1952 року народження;
      4. громадянка Терешенок, 1988 року народження.
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      Теги: ДТП на одеській трасі Аварії та ДТП Жертви Постраждалі Новини Одеси Новини України
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