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Жахлива аварія у Харкові за участю мажора: очевидці розповіли деталі трагедії

22:22, 17 січня 1715 Читать новость на русском

Знову смертельна ДТП у Харкові: мажор просто на пішохідному переході збив юнака. Удар був такої сили, що того підкинуло догори і він перевернувся у повітрі.

Салтівське шосе у Харкові, 15 година. На вулиці багато людей, аж раптом на перехід вилітає Toyota Camry. Усе зняв відеореєстратор машини, що їхала позаду. 17-річного хлопця, наче пір'їну, підкинуло догори.

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"Я почула зіткнення і гуркіт. Відкрила вікно, там лежав молодий чоловік. Машини ніякої не бачила. Авто всі стояли. Буквально через 5 – 7 хвилин приїхала швидка", – згадує продавець Галина.

За словами очевидців, після зіткнення зупинилися усі автівки, окрім Toyota Camry, що скоїла наїзд. Водій втік із місця ДТП. Збитий юнак помер на місці.

Було дуже багато свідків, які стояли на зупинці. Медики приїхали дуже швидко, патруль правоохоронців також. Хлопчик лежав уже нерухомо, був весь у крові. Коли працівники швидкої підняли йому одяг, щоб послухати серце, одна сторона в нього була повністю синя,
– розповіла продавець Вікторія.

Удар був такої сили, що з машини порушника відлетіли номерні знаки.

"Хлопець, який приніс номерний знак тої машини, яка збила, віддав на зберігання маленьку флешку. Він сказав, що не може довго чекати, тому передав все поліції", – додала Галина.

Завдяки загубленій табличці втікача затримали. Для пошуку зловмисника у міста був введений в дію план "Перехоплення". За кілька годин поліцейські виявили розшукуваний автомобіль на Салтівському шосе. Молодику оголосили про підозру щодо "порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого". Слідчі не виключають, що буде відкрита і додаткова стаття – "залишення в небезпеці". Проте ім'я порушника поліція поки не розголошує.

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А от ЗМІ вирахували чоловіка, який був за кермом. Журналісти впевнені, що це був Тигран Енгибарян. На нього зареєстроване авто. Всього місяць тому хлопцеві виповнилося 18 років, тоді ж він отримав права. Батько власника машини – підприємець, який працює в сфері нерухомості та торгівлі.

Відомо, що 17-річного загиблого звуть Володимир Віношкін. Він був студентом. Друзі кажуть: був життєрадісним і дружелюбним. Коли поховають хлопця, поки невідомо.

Теги: Новини України Жертви Новини Харкова Аварії та ДТП Поліція
Джерело: 24 Канал
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