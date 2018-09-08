Жахлива аварія в Одесі: авто влетіло в зупинку з людьми, є жертви

У суботу ввечері, 8 серпня, в Одесі на 6-й станції Фонтану трапилась смертельна автомобільна аварія, внаслідок якої загинули від 3 до 5 людей і ще щонайменше 5 осіб постраждали.

Про це повідомляє "Думская".

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За словами очевидців ДТП, автомобіль BMW їхав на швидкості близько 100 кілометрів на годину в сторону 7-ї станції Фонтана на заборонний сигнал світлофора. І в якийсь момент водій скоїв зіткнення з автомобілем Skoda.

Після цього BMW продовжило рух і в'їхало в зупинку громадського транспорту, на якій стояли люди.

Зазначимо, що спершу повідомлялось про 2 загиблих, проте потім стало відомо про третю жертву. А саме один з потерпілих загинув дорогою до лікарні. Усіма загиблими виявились пішоходи.



Ймовірно, загиблий внаслідок аварії в Одесі чоловік

Водій BMW і його пасажирка не постраждали. Після аварії водій авто намагався втекти, проте його спіймали свідки події та побили. Трапилоась це до приїзду поліції.

Постраждалих вже забрала карета швидкої медичної допомоги. За останньою інформацією, серед постраждалих є дитина.

На місці працюють правоохоронці.

Дивіться відео з місця аварії в Одесі:

Радник голови поліції Одещини Руслан Форостяк закликав водії оминати район 6 станції Фонтану, де сталася аварія. Усе тому, що проїзд там тимчасово обмежений.

За попередніми даними, водій BMW не впорався з керуванням, здійснив зіткнення з іншим автомобілем та вилетів на тротуар, де збив пішоходів на зупинці громадського транспорту. Знову ж таки попередньо двоє з пішоходів загинули на місці, ще декілька отримали тілесні ушкодження,

– мовиться у повідомленні Форостяка.

Дивіться відеотрансляцію з місця смертельної ДТП в Одесі: