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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Жахлива ДТП на Фонтані в Одесі: з'явилась інформація про невідомого постраждалого

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Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі
Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі / фото з відкритих джерел

Невідомого чоловіка, який у важкому стані перебуває у реанімації Одеської міської клінічної лікарні №1 після жахливої ДТП на Фонтані в Одесі, впізнали родичі. Відомо, що це – 36-річний чоловік із Житомирщини.

Раніше 24 канал повідомляв, що увечері 8 вересня в Одесі на 6-й станції Фонтану трапилась смертельна ДТП – авто BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Skoda, за кермом за якого перебував 42-річний нацгвардієць Дмитро, та влетіло в зупинку з людьми.

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В результаті загинуло 2 осіб, ще 5 отримали поранення.

Одна людина у важкому стані досі перебуває у реанімації на апаратному диханні. У цього чоловіка на момент аварії не було з собою документів, обличчя було дуже понівечене. Родичі до лікарні не з'являлися.

Медики повідомляли, що у чоловіка – множинні політравми, група хірургів та травматологів пришивали йому руку в області ключиці, зашивали судини і м'які тканини.

10 вересня стало відомо, що чоловіка опізнали. Це – 36-річний уродженець Житомирщини Руслан С.. Його впізнала сестра. Вони разом орендують житло в Одесі та працюють.

У залі Київського районного суду Одеси підозрюваний у скоєнні ДТП Олег Семиренко, якому обирали запобіжний захід, розповів, що його сім'я повністю забезпечила ліками потерпілого в реанімації.

Нагадаємо, 10 вересня суд обрав запобіжний захід винуватцю ДТП на Фонтані в Одесі. 27-річному Олегу Семиренку присудили 2 місяці тримання під вартою без права застави.

 

 

 

Теги: Новини України Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі Новини Одеси Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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