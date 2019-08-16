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      Жахлива ДТП на Львівщині, загинув 6-річний хлопчик: фото, відео

      1870 Читать новость на русском
      Жахлива ДТП на Львівщині
      Жахлива ДТП на Львівщині / varta1.com.ua

      На автодорозі Київ – Чоп у Львівській області зіткнулися два легкових автомобілі. В результаті страшної аварії загинула 6-річна дитина.

      За інформацією прес-служби поліції Львівської області, на перехресті при в'їзді у місто Буськ зіткнулись автомобілі Opel Vectra і Toyota Corolla.

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      Удар був такої сили, що обидві автівки зім'яло як бляшанки. В результаті 6-річний пасажир Opel загинув на місці, окрім цього, двоє дітей та троє дорослих отримали травми. Їх доправили до лікарні.

      дтп київ чоп львів дитина
      Зіткнення легковиків на Львівщині / Фото "Варта-1"

      дтп київ чоп львів
      ДТП на трасі Київ – Чоп Фото / Фото "Варта-1"

      Наразі правоохоронці встановлюють причину автотрощі.

      дтп львів дитина
      В результаті ДТП загинула дитина / Фото "Варта-1"

      Відео ДТП на трасі Київ – Чоп у Львівській області:

       

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      Теги: Новини України Новини Львова Діти і неповнолітні Аварії та ДТП Жертви
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