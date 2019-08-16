Жахлива ДТП на Львівщині, загинув 6-річний хлопчик: фото, відео

На автодорозі Київ – Чоп у Львівській області зіткнулися два легкових автомобілі. В результаті страшної аварії загинула 6-річна дитина.

За інформацією прес-служби поліції Львівської області, на перехресті при в'їзді у місто Буськ зіткнулись автомобілі Opel Vectra і Toyota Corolla.

Читайте також: Фургон хлібзаводу спричинив страшну ДТП у Києві, є жертва: фото та відео

Удар був такої сили, що обидві автівки зім'яло як бляшанки. В результаті 6-річний пасажир Opel загинув на місці, окрім цього, двоє дітей та троє дорослих отримали травми. Їх доправили до лікарні.



Зіткнення легковиків на Львівщині / Фото "Варта-1"



ДТП на трасі Київ – Чоп Фото / Фото "Варта-1"

Наразі правоохоронці встановлюють причину автотрощі.



В результаті ДТП загинула дитина / Фото "Варта-1"

Відео ДТП на трасі Київ – Чоп у Львівській області: