Жахлива ДТП на Львівщині, загинув 6-річний хлопчик: фото, відео
На автодорозі Київ – Чоп у Львівській області зіткнулися два легкових автомобілі. В результаті страшної аварії загинула 6-річна дитина.
За інформацією прес-служби поліції Львівської області, на перехресті при в'їзді у місто Буськ зіткнулись автомобілі Opel Vectra і Toyota Corolla.
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Удар був такої сили, що обидві автівки зім'яло як бляшанки. В результаті 6-річний пасажир Opel загинув на місці, окрім цього, двоє дітей та троє дорослих отримали травми. Їх доправили до лікарні.
Зіткнення легковиків на Львівщині / Фото "Варта-1"
ДТП на трасі Київ – Чоп Фото / Фото "Варта-1"
Наразі правоохоронці встановлюють причину автотрощі.
В результаті ДТП загинула дитина / Фото "Варта-1"
Відео ДТП на трасі Київ – Чоп у Львівській області: