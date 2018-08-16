Жахлива ДТП на Житомирщині: небайдужий чоловік затримав водія-утікача і привів його в поліцію

Вранці 15 серпня на автодорозі Київ – Чоп у Житомирські області фура розтрощила ВАЗ. Після розголосу у мас-медіа, небайдужий чоловік упізнав утікача та привів його у Броварський відділ поліції на Київщині.

Саме туди вже встиг добратись іноземець після ДТП.

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У поліції припускають, що аварія сталась через те, що водій фури заснув за кермом та врізався у легковик. Водій та пасажир легковика загинули на місці. А вантажівка, яка спричинила ДТП, майже повністю вигоріла. Водій вантажівки, який є громадянином Туреччини, після ДТП зник.

Громадськість дивилась засоби масової іноформації, де була розміщена фотографія цього зниклого водія. Він був затриманий, і вже зараз доправлений до Житомира. Коли йому показували фотографії і відео з місця дорожньо-транспортної пригоди, то він кивав,

– прокоментував 24 каналу речник поліції Київської області Микола Жукович.

