Жахлива ДТП у Болгарії: перекинувся автобус з пасажирами, є загиблі
Смертельна аварія за участю пасажирського автобуса сталась 13 квітня у Болгарії.
Автобус їхав з курортного міста Бургас у столицю країни Софію.
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Біля населеного пункту Вакарел, що за лічені кілометри від Софії, він зіткнувся з легковиком.
Удар був настільки сильним, що габаритний транспорт вилетів з дороги і перекинувся.
Як інформує місцеве видання bTV, шестеро людей загинуло, ще щонайменше 22 людей були поранені.
Місцевим рятувальникам довелось розрізати покрівлю автобуса, щоб дістати людей.
14 квітня у Болгарії оголошений загальнонаціональний день жалоби за загиблими.
Дивіться відео з місця аварії автобуса у Болгарії:
Джерело: 24 Канал
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