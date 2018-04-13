Жахлива ДТП у Болгарії: перекинувся автобус з пасажирами, є загиблі

Смертельна аварія за участю пасажирського автобуса сталась 13 квітня у Болгарії.

Автобус їхав з курортного міста Бургас у столицю країни Софію.

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Біля населеного пункту Вакарел, що за лічені кілометри від Софії, він зіткнувся з легковиком.

Удар був настільки сильним, що габаритний транспорт вилетів з дороги і перекинувся.

Як інформує місцеве видання bTV, шестеро людей загинуло, ще щонайменше 22 людей були поранені.

Місцевим рятувальникам довелось розрізати покрівлю автобуса, щоб дістати людей.

14 квітня у Болгарії оголошений загальнонаціональний день жалоби за загиблими.

Дивіться відео з місця аварії автобуса у Болгарії: