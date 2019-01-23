Жахлива ДТП у Харкові: експерти розповіли про кодеїн в аналізах Зайцевої

На засіданні у справі про смертельну ДТП у Харкові суд допитав трьох експертів, які провели додаткову експертизу Олени Зайцевої щодо вживання наркотичних речовин. На цьому наполягала адвокат потерпілих Лариса Матвєєва.

Трансляцію засідання проводило UA:Харків.

Читайте також: "Чи наркотики, чи струс мозку": нарколог не знає, звідки у крові Зайцевої взялись опіати

На засіданні були присутні обидва фігуранти справи – Олена Зайцева і Геннадій Дронов, прокурори, адвокати обвинувачених і потерпілих.

Суд опитав трьох експертів Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи, які і проводили додаткову експертизу.

Експерт Ігор Карамушкін свідчив, що особисто фігурантку не оглядав, діяв як консультант і згодний з висновками експертів. Натомість експерт Любов Рибалко повідомила, що кодеїн у крові Зайцевої може бути елементом як окремого засобу, так і групи лікарських засобів. Експерт також додала, що кількісного визначення кодеїну вони не робили, тому встановити факт наркотичного сп'яніння неможливо.

Зі свого боку, експерт Володимир Чураєв показав, що взагалі не досліджував кількість кодеїну в сечі Зайцевої.

В результаті адвокат Матвєєва подала клопотання про відвід експертів і визнання акта експертизи неприпустимим. Суд клопотання прийняв. Наступне засідання заплановане на 28 січня.

До слова, раніше за результатами судово-медичної експертизи так і не вдалося встановити, чи була Олена Зайцева під впливом опіатів у момент аварії. Як зауважили у висновку Співробітники Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи, у них немає достатньо даних, аби це визначити.

Що відомо про ДТП за участю Зайцевої та Дронова?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.